Депутат Рады предложил вручить Зеленскому "Оскар" после покушения на Шефира

Депутат Верховной рады Гео Лерос на очередном заседании предложил наградить президента Украины Владимира Зеленского премией "Оскар" за сценарий фильма "Покушение, которого не было". Так он намекнул на случившуюся стрельбу по автомобилю первого советника главы государства Сергея Шефира.

В документе парламентарий написал, что Зеленский заслуживает награду за "лучший сценарий и спецэффекты к фильму". Он также опубликовал видеозапись момента голосования, во время которого в зале были слышны смешки. В итоге инициативу отклонили — против выступил 171 участник заседания, за — всего 35.