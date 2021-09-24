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Депутат Рады предложил вручить Зеленскому "Оскар" после покушения на Шефира

Однако парламентарии отклонили эту инициативу и даже посмеивались во время голосования.

24 сентября, 14:09

Фото © Сайт президента Украины

Голосование за вручение Владимиру Зеленскому "Оскара" в Раде. Видео © Facebook / Geo Leros

Депутат Верховной рады Гео Лерос на очередном заседании предложил наградить президента Украины Владимира Зеленского премией "Оскар" за сценарий фильма "Покушение, которого не было". Так он намекнул на случившуюся стрельбу по автомобилю первого советника главы государства Сергея Шефира.

В документе парламентарий написал, что Зеленский заслуживает награду за "лучший сценарий и спецэффекты к фильму". Он также опубликовал видеозапись момента голосования, во время которого в зале были слышны смешки. В итоге инициативу отклонили — против выступил 171 участник заседания, за — всего 35.

"Просил вручить "Оскар" Зеленскому за инсинуацию покушения, но даже "слуги народа" не оценили его новую постановку", — написал депутат.

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Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел, а Мария Захарова напомнила историю с "мёртвым" журналистом Аркадием Бабченко.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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