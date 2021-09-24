Власти Москвы не согласовали акцию КПРФ 25 сентября
В городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Участников незаконного митинга могут привлечь к ответственности.
Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов
Власти Москвы отказали КПРФ в проведении акции на Пушкинской площади 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Участников могут привлечь к ответственности, предупредили в ведомстве.
"Предлагаем инициаторам акции воздержаться от её проведения, а гражданам — от участия в ней. Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нём участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что митинг не был согласован, поскольку в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в столице зафиксировали 2893 новых заболевших.
Ранее сообщалось, что КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом.
Напомним, председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов ранее рассказал о работе специально созданной группы общественного аудита дистанционного электронного голосования в столице. По его словам, эксперты не нашли следов цифрового взлома системы ДЭГ во время голосования во все три дня, они также не обнаружили каких-либо вбросов или спекуляций с бюллетенями. Кроме того, специалисты подтвердили правильность расшифровки голосов, накопленных за три дня.
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