Власти Москвы не согласовали акцию КПРФ 25 сентября

Власти Москвы отказали КПРФ в проведении акции на Пушкинской площади 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Участников могут привлечь к ответственности, предупредили в ведомстве.

"Предлагаем инициаторам акции воздержаться от её проведения, а гражданам — от участия в ней. Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нём участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что митинг не был согласован, поскольку в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в столице зафиксировали 2893 новых заболевших.

Ранее сообщалось, что КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом.