В Челябинском зоопарке неизвестные насмерть отравили медведей фаршем и варёным мясом
За две недели до этого похожие симптомы наблюдались ещё у одной медведицы, однако её состояние стабилизировали. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, зоосад временно закрыт.
Медведь Степан. Фото VK / "Челябинский Зоопарк"
В Челябинском зоопарке неизвестные отравили двух бурых медведей — Степана и Машу. На территории учреждения сотрудники нашли семикилограммовую сумку с расфасованным фаршем и варёным мясом, в которые могло быть добавлено ядовитое вещество.
"23 сентября был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. Днём ранее у животных начались рвота с пеной, судороги, диарея, тёмная моча, атаксия (расстройство координации движений. — Прим. Лайфа) и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли", — говорится в сообщении, опубликованном на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
За две недели до этого похожие симптомы наблюдались у бурой медведицы Бусинки, однако её состояние стабилизировали. Также в начале сентября пострадали и копытные. К сожалению, самку северного оленя и детёныша пятнистого оленя спасти не удалось, впрочем, как и доказать факт отравления.
Сейчас после гибели животных правоохранители проводят проверку, зоопарк временно закрыт. Сотрудники, ухаживающие за зверьми, убеждены, что все постояльцы были убиты умышленно.
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