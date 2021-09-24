В Челябинском зоопарке неизвестные насмерть отравили медведей фаршем и варёным мясом

В Челябинском зоопарке неизвестные отравили двух бурых медведей — Степана и Машу. На территории учреждения сотрудники нашли семикилограммовую сумку с расфасованным фаршем и варёным мясом, в которые могло быть добавлено ядовитое вещество.

"23 сентября был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. Днём ранее у животных начались рвота с пеной, судороги, диарея, тёмная моча, атаксия (расстройство координации движений. — Прим. Лайфа) и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли", — говорится в сообщении, опубликованном на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

За две недели до этого похожие симптомы наблюдались у бурой медведицы Бусинки, однако её состояние стабилизировали. Также в начале сентября пострадали и копытные. К сожалению, самку северного оленя и детёныша пятнистого оленя спасти не удалось, впрочем, как и доказать факт отравления.

Сейчас после гибели животных правоохранители проводят проверку, зоопарк временно закрыт. Сотрудники, ухаживающие за зверьми, убеждены, что все постояльцы были убиты умышленно.