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В Челябинском зоопарке неизвестные насмерть отравили медведей фаршем и варёным мясом

За две недели до этого похожие симптомы наблюдались ещё у одной медведицы, однако её состояние стабилизировали. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, зоосад временно закрыт.

24 сентября, 13:52
<p>Медведь Степан. Фото VK / <a href="https://vk.com/chelzoopark?z=photo-71671982_456242832/wall-71671982_3914" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Челябинский Зоопарк"</a></p>

Медведь Степан. Фото VK / "Челябинский Зоопарк"

В Челябинском зоопарке неизвестные отравили двух бурых медведей — Степана и Машу. На территории учреждения сотрудники нашли семикилограммовую сумку с расфасованным фаршем и варёным мясом, в которые могло быть добавлено ядовитое вещество.

"23 сентября был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. Днём ранее у животных начались рвота с пеной, судороги, диарея, тёмная моча, атаксия (расстройство координации движений. — Прим. Лайфа) и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли", — говорится в сообщении, опубликованном на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

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За две недели до этого похожие симптомы наблюдались у бурой медведицы Бусинки, однако её состояние стабилизировали. Также в начале сентября пострадали и копытные. К сожалению, самку северного оленя и детёныша пятнистого оленя спасти не удалось, впрочем, как и доказать факт отравления.

Сейчас после гибели животных правоохранители проводят проверку, зоопарк временно закрыт. Сотрудники, ухаживающие за зверьми, убеждены, что все постояльцы были убиты умышленно.

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А ранее женщине запретили ходить в зоопарк из-за слишком близких отношений с шимпанзе. Общение Читы с людьми привело к тому, что сородичи перестали рассматривать его как часть группы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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