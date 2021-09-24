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Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма по делу о многомиллионном хищении

Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест.

24 сентября, 14:06
<p>Евгений Кабанов. Фото © <a href="https://rk.gov.ru/article/show/2021_05_12_18_18_goskommolpolitiki_rk_v_evpatorii_otkrylas_molodezhnaia_morskaia_shkola_imeni_geroia_rossiiskoi_federatsii_olega_evgenevicha_belavents" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Правительства Республики Крым</a></p>

Евгений Кабанов. Фото © Сайт Правительства Республики Крым

Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, которого обвиняют в хищении более 57,5 миллиона рублей.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Кабанову избран арест", — говорится в решении судьи.

Бывшего вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей

Бывшего вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей

Отмечается, что было отказано в удовлетворении прошения защиты, которая настаивала на избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, о задержании Кабанова стало известно накануне, 23 сентября. Чиновник курировал в республиканском правительстве федеральную целевую программу социально-экономического развития.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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