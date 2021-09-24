Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма по делу о многомиллионном хищении
Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест.
Евгений Кабанов. Фото © Сайт Правительства Республики Крым
Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, которого обвиняют в хищении более 57,5 миллиона рублей.
"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Кабанову избран арест", — говорится в решении судьи.
Отмечается, что было отказано в удовлетворении прошения защиты, которая настаивала на избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, о задержании Кабанова стало известно накануне, 23 сентября. Чиновник курировал в республиканском правительстве федеральную целевую программу социально-экономического развития.
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