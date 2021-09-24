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Выживший в трагедии на Эльбрусе рассказал, как группа застряла на вершине в жуткую пургу

Во время восхождения гид неоднократно спрашивал туристов, всё ли в порядке, утверждает Долгов. Путешественники уверяли проводника, что всё нормально.

24 сентября, 14:04

Фото © Instagram / tm4mail

Один из выживших в трагедии на Эльбрусе рассказал о своём состоянии и подробности восхождения на гору. Видео © Instagram / tm4mail

Один из выживших в трагедии на Эльбрусе Дмитрий Долгов рассказал, что успел сделать кадры на вершине горы. Затем одной девушке из группы стало плохо, поэтому было принято решение возвращаться. О смертоносном восхождении и своём самочувствии после альпинист поведал в сториз в "Инстаграме".

"Нахожусь сейчас в республиканской больнице в Нальчике. Чувствую себя... ну, как сказать, голова немного болит, температура 37. Привезли в больничку где-то в 3–4 утра. Поставили сразу капельницу, прокапали. Ну, только голова болит. Но, мне кажется, это ровняшка, когда тебя с 5000 [метров] спускают на уровень Нальчика. Нальчик, я не знаю, 300–500 [метров] уровень. Это ровняшка, говорят. Но ничего страшного, главное, жив-здоров, со мной всё нормально", — сообщил Дмитрий Долгов.

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По его словам, группа альпинистов выехала в два часа на скалы Пастухова, а к 10 утра добралась до вершины Эльбруса. По пути гид интересовался, "всё ли в порядке, всё ли нормально". На что альпинисты отвечали, что "всё ок, все идём, все готовы, все в боевом духе". На вершине Долгов успел сделать пять фотографий и снять несколько видео. Затем девушке из группы стало "очень плохо", почему и было принято решение возвращаться назад.

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"По пути вниз погода очень сильно ухудшилась. По прогнозу ухудшение должно было прийти где-то к 12 дня. Должно было [быть] небольшое ухудшение. На пять часов было смещение погоды. Этого никто не ожидал. Я сам контролировал, гиды контролировали. Все понимали, что у нас есть небольшое окно, в которое успеем мы пролезть", — рассказал Долгов.

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Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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