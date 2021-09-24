Глава пермского СУ СКР Сарапульцев оставил предсмертную записку с обращением к Богу
Кроме того, по данным СМИ, первую попытку покончить с собой полковник юстиции предпринял ещё в прошлом году.
Сергей Сарапульцев. Фото © СУ СКР по Пермскому краю
Покончивший с собой глава управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев перед смертью оставил записку. Об этом сообщает "Коммерсант". В ней полковник юстиции обратился не к своей семье и близким, а к Богу.
По данным издания, это была не первая попытка Сарапульцева покончить с собой. Впервые он попытался наложить на себя руки в прошлом году и тогда также оставлял послание Господу.
Напомним, о смерти руководителя управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева стало известно накануне, 23 сентября. Он был выпускником Пермского госуниверситета, где 20 сентября произошла стрельба. В ходе расследования обстоятельств его кончины предстоит выяснить, не связан ли инцидент с трагическими событиями в вузе, где погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Между тем вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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