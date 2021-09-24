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Глава пермского СУ СКР Сарапульцев оставил предсмертную записку с обращением к Богу

Кроме того, по данным СМИ, первую попытку покончить с собой полковник юстиции предпринял ещё в прошлом году.

24 сентября, 14:29
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<p>Сергей Сарапульцев. Фото © <a href="https://perm.sledcom.ru/news/item/1612846/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Пермскому краю</a></p>

Сергей Сарапульцев. Фото © СУ СКР по Пермскому краю

Покончивший с собой глава управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев перед смертью оставил записку. Об этом сообщает "Коммерсант". В ней полковник юстиции обратился не к своей семье и близким, а к Богу.

По данным издания, это была не первая попытка Сарапульцева покончить с собой. Впервые он попытался наложить на себя руки в прошлом году и тогда также оставлял послание Господу.

СК начал проверку по факту гибели главы управления ведомства по Пермскому краю Сарапульцева

СК начал проверку по факту гибели главы управления ведомства по Пермскому краю Сарапульцева

Напомним, о смерти руководителя управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева стало известно накануне, 23 сентября. Он был выпускником Пермского госуниверситета, где 20 сентября произошла стрельба. В ходе расследования обстоятельств его кончины предстоит выяснить, не связан ли инцидент с трагическими событиями в вузе, где погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Между тем вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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