В Абзелиловском районе Башкирии жители села Ташбулатово снесли вышку сотовой связи, которая принадлежала компании Tele2. Сооружение было установлено на арендованном участке. Очевидцы поделились впечатлениями о произошедшем в соцсетях.

"Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Якты-Куле тоже две. Третья зачем нужна?" — написали местные жители в комментариях сообщества "Ташбулат в объективе".

В региональном ГУ МВД сообщили Лайфу, что, по предварительным данным, местный житель установил вышку на принадлежащем ему земельном участке, а разрушилось сооружение из-за технических причин. Правоохранители проводят проверку, материалы будут переданы в надзорные органы.

В свою очередь в Tele2 сообщили, что упавшая вышка была предназначена для обеспечения местных жителей связью стандарта 2G и 4G. В пресс-службе компании также отметили, что на данный момент в России нет сетей 5G для коммерческого использования.

"В посёлке Ташбулатово начали подготовку к установке базовой станции, для проведения работ были получены все необходимые документы. Базовая станция должна была обеспечить доступом к стандартам 2G и 4G около полутора тысяч человек. <...> По ситуации с незаконным сносом антенно-мачтового сооружения в посёлке Ташбулатово правоохранительные органы проводят проверку", — цитирует пресс-службу Tele2 РБК.