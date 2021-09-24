Захар Прилепин откажется от мандата депутата Госдумы в пользу однопартийца

Писатель намерен сосредоточить внимание на обучении в школе губернаторов, которое займёт порядка восьми месяцев.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" писатель Захар Прилепин принял решение отказаться от мандата депутата Государственной думы в пользу лидера нижегородского списка партии Дмитрия Кузнецова. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь политической силы.

"Действительно, Захар откажется от депутатского мандата. Единственное, будет соблюдена юридическая процедура, по которой он сначала его примет, а затем передаст одному из ближайших соратников — Дмитрию Кузнецову, который возглавлял на прошедших выборах региональную группу по Нижегородской области", — сообщил нам пресс-секретарь партии.

По словам собеседника, Прилепин намерен уделить внимание обучению в школе губернаторов, которое продлится по меньшей мере восемь месяцев. Писатель понимает, что невозможно будет сосредоточиться и на работе в Госдуме, и на учёбе, добавил он.