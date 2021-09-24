Мурашко: Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулёза
А количество случаев заболевания за два десятка лет снизилось почти в три раза, уточнил глава Минздрава.
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Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулёза, за последние 20 лет этот показатель снизился в пять раз. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"За последние 20 лет заболеваемость туберкулёзом в России снизилась почти в три раза, а показатель смертности снизился в пять раз и достиг исторического минимума", — сказал он на совместном мероприятии России и ВОЗ.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Причём 80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.
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