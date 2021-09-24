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Мурашко: Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулёза

А количество случаев заболевания за два десятка лет снизилось почти в три раза, уточнил глава Минздрава.

24 сентября, 14:57
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулёза, за последние 20 лет этот показатель снизился в пять раз. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За последние 20 лет заболеваемость туберкулёзом в России снизилась почти в три раза, а показатель смертности снизился в пять раз и достиг исторического минимума", — сказал он на совместном мероприятии России и ВОЗ.

Глава Минздрава назвал главную причину смертности в России

Глава Минздрава назвал главную причину смертности в России

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Причём 80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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