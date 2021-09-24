Мурашко: Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулёза

Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулёза, за последние 20 лет этот показатель снизился в пять раз. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За последние 20 лет заболеваемость туберкулёзом в России снизилась почти в три раза, а показатель смертности снизился в пять раз и достиг исторического минимума", — сказал он на совместном мероприятии России и ВОЗ.