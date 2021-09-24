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"Спутник V" показал эффективность свыше 83% против дельта-штамма ковида

В то же время этот же показатель у вакцин от коронавируса компаний Moderna и Pfizer не превышает 50%.

24 сентября, 15:18
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/sputnik_vaccine/1458" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спутник V"</a></p>

Фото © t.me / "Спутник V"

Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма "дельта" коронавируса, согласно различным данным, варьируется от 83 до 94%. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе эфира, который организовал Российский еврейский конгресс.

"Тот подход, который был использован в [вакцинах компаний] Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от дельта-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность — от 40 до 50%, тогда как эффективность "Спутника V" против дельта-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83 до 94%", — сообщил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи добавил, что данные об эффективности антиковидных вакцин компаний Moderna и Pfizer предоставляются минздравами тех стран, на территории которых эти препараты используются.

Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V"

Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V"

Ранее Лайф писал, что "Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штамма, чем AstraZeneca и Sinopharm. Согласно исследованию, самый низкий титр нейтрализующих антител был выявлен у не болевших коронавирусом и получивших две дозы вакцины Sinopharm.

Гинцбург сравнил эффективность вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna

Гинцбург сравнил эффективность вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna

Напомним, финские медики обратились к властям с просьбой признать вакцину "Спутник V" от коронавируса. Российский препарат по эффективности и безопасности не уступает иностранным аналогам, признанным в ЕС, напомнили врачи. Затем стало известно, что роль "Спутника V" высоко оценили и в Венгрии. До поставок вакцины из России в стране регистрировали по 200 смертей ежедневно из-за коронавируса, а потери в экономике составляли по 30 миллионов евро каждый день.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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