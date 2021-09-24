"Спутник V" показал эффективность свыше 83% против дельта-штамма ковида

Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма "дельта" коронавируса, согласно различным данным, варьируется от 83 до 94%. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе эфира, который организовал Российский еврейский конгресс.

"Тот подход, который был использован в [вакцинах компаний] Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от дельта-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность — от 40 до 50%, тогда как эффективность "Спутника V" против дельта-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83 до 94%", — сообщил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи добавил, что данные об эффективности антиковидных вакцин компаний Moderna и Pfizer предоставляются минздравами тех стран, на территории которых эти препараты используются.

Ранее Лайф писал, что "Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штамма, чем AstraZeneca и Sinopharm. Согласно исследованию, самый низкий титр нейтрализующих антител был выявлен у не болевших коронавирусом и получивших две дозы вакцины Sinopharm.