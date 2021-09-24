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В Волгоградской области начальник отдела Роспотребнадзора погиб в уличной драке

Он получил травмы грудной клетки и ушиб сердца, что и привело к смерти. Заведено уголовное дело, подозреваемый задержан.

24 сентября, 15:11
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

В Камышине на одной из улиц нашли тело начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александра Кулакова, сообщили "Интерфаксу" в региональном следственном управлении СК РФ.

"Сегодня ночью на улице Осетинской города Камышина было обнаружено тело 33-летнего местного жителя. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть мужчины наступила в результате травмы грудной клетки, а также ушиба сердца", — сказано в релизе ведомства.

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В пресс-службе управления агентству подтвердили личность погибшего. По версии следствия, Кулаков подрался с 25-летним парнем, причём конфликт возник внезапно. В бою мужчине были нанесены смертельные травмы. После подозреваемый в причинении увечий вызвал на место происшествия бригаду скорой, однако к тому моменту Кулаков был уже мёртв.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что мать и двух её сыновей-близнецов нашли убитыми в сгоревшей квартире на Урале. По подозрению в страшной расправе задержан ухажёр женщины. По некоторым данным, он пытался скрыться из города.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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