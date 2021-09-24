Врачи убедили маму, что та слишком молода для рака, но уже через месяц после свадьбы её не стало

В конце 2019-го Шинейд Ричардс обнаружила уплотнение в груди. Через несколько недель, убедившись, что образование никуда не делось, девушка пришла к своему терапевту. Надо было идти сразу к онкологам, ведь "специалист" заявил, что Шинейд якобы слишком молода для рака груди, и отправил её домой. Через несколько месяцев муж женщины Лиам всё-таки убедил её сходить к профильным докторам. Но тогда было уже поздно.

Фото © The Yorkshire Evening Post

Онколог сразу же отправил 28-летнюю Шинейд на анализы. Спустя считаные дни все их страшные ожидания подтвердились. Британке поставили диагноз — рак груди четвёртой стадии, который к тому моменту уже распространился по всему телу.

В августе этого года Шинейд и Лиам поженились, прекрасно осознавая, что шанса на "долго и счастливо" у них просто нет. Ко дню свадьбы они были вместе уже 12 лет и воспитали двоих дочерей: семилетнюю Пейдж и десятилетнюю Джорджи.

Все улыбались в тот день. Ей было очень плохо, но это на сто процентов показало, какой она была на самом деле. Она боролась, чтобы попасть туда. Это оказало огромное влияние на нашу жизнь. Она была потрясающим, прекрасным человеком Лиам МдДонах

Фото © The Yorkshire Evening Post

Шинейд умерла 10 сентября, менее чем через месяц после их свадьбы. Ей был всего 31 год, пишет The Sun.