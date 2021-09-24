Выжившие в смертоносном восхождении на Эльбрус сняли с гидов вину за трагедию

Выжившие в трагедии на Эльбрусе не считают гидов виновными в случившемся. Видео © LIFE

Выжившие во время восхождения на Эльбрус, в результате которого погибло пять человек, не считают, что в трагедии виноваты гиды группы. Таким мнением с Лайфом поделилась альпинистка Анна Солоненко, которая уже во второй раз пользуется услугами организаторов восхождения.

"Гидов я ни в коем случае не обвиняю в этой ситуации. Наоборот, это большие профессионалы. <...> Нужно понимать все страхи и риски, и об этом они очень профессионально рассказывают, ведётся подготовка", — отметила женщина.

Она рассказала, что туристы перед восхождением обязательно посвящают целый день занятиям с ледорубами, а ещё один — срывам с горы. По её словам, случившееся, а именно срыв одной из групп, было достаточно обыденным, а действия гидов — адекватными и соответствовали инструкциям. К сожалению, из-за плохих погодных условий у альпинистов не было связи, из-за чего отсутствовала возможность сразу связаться со спасателями.

"Все рекомендации, которые они нам давали, мы выполняли, чтобы разогреться. Делать круговые движения руками, перетаптываться с места на место. И потом адекватное тоже решение было, чтобы мы всё-таки пошли, двигались в сторону, где есть связь. В пути мы бы разогрелись, и это было очень правильно", — пояснила Анна.

Подобное мнение выразила ещё одна участница восхождения, которой удалось спастись, Екатерина Резникова. Она отметила, что члены группы были предупреждены о прогнозе погоды и об ухудшении условий. Однако у альпинистов должно было быть достаточно времени, чтобы спуститься.

"Гиды совсем тут не виноваты. Погода меняется ежеминутно, ежечасно на горе, и там было достаточно большое "окно", в которое мы должны были успеть спуститься, и всё было бы прекрасно. Просто погода изменилась гораздо раньше", — отметила Екатерина.

Альпинистка подчеркнула, что гиды поддерживали участников группы и оказывали всевозможную помощь. По её словам, она осталась в живых лишь благодаря рекомендациям организаторов восхождения.