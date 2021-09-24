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Выжившие в смертоносном восхождении на Эльбрус сняли с гидов вину за трагедию

По словам альпинистов, организаторы подъёма на самую высокую горную вершину Европы делали всё верно. А о плохой погоде все участники группы были предупреждены.

24 сентября, 15:24

Выжившие в трагедии на Эльбрусе не считают гидов виновными в случившемся. Видео © LIFE

Выжившие во время восхождения на Эльбрус, в результате которого погибло пять человек, не считают, что в трагедии виноваты гиды группы. Таким мнением с Лайфом поделилась альпинистка Анна Солоненко, которая уже во второй раз пользуется услугами организаторов восхождения.

"Гидов я ни в коем случае не обвиняю в этой ситуации. Наоборот, это большие профессионалы. <...> Нужно понимать все страхи и риски, и об этом они очень профессионально рассказывают, ведётся подготовка", — отметила женщина.

Выживший в трагедии на Эльбрусе рассказал, как группа застряла на вершине в жуткую пургу

Выживший в трагедии на Эльбрусе рассказал, как группа застряла на вершине в жуткую пургу

Она рассказала, что туристы перед восхождением обязательно посвящают целый день занятиям с ледорубами, а ещё один — срывам с горы. По её словам, случившееся, а именно срыв одной из групп, было достаточно обыденным, а действия гидов — адекватными и соответствовали инструкциям. К сожалению, из-за плохих погодных условий у альпинистов не было связи, из-за чего отсутствовала возможность сразу связаться со спасателями.

"Все рекомендации, которые они нам давали, мы выполняли, чтобы разогреться. Делать круговые движения руками, перетаптываться с места на место. И потом адекватное тоже решение было, чтобы мы всё-таки пошли, двигались в сторону, где есть связь. В пути мы бы разогрелись, и это было очень правильно", — пояснила Анна.

Погибшие на Эльбрусе незадолго до трагедии играли "пострадавших", отрабатывая действия при ЧС

Погибшие на Эльбрусе незадолго до трагедии играли "пострадавших", отрабатывая действия при ЧС

Подобное мнение выразила ещё одна участница восхождения, которой удалось спастись, Екатерина Резникова. Она отметила, что члены группы были предупреждены о прогнозе погоды и об ухудшении условий. Однако у альпинистов должно было быть достаточно времени, чтобы спуститься.

"Гиды совсем тут не виноваты. Погода меняется ежеминутно, ежечасно на горе, и там было достаточно большое "окно", в которое мы должны были успеть спуститься, и всё было бы прекрасно. Просто погода изменилась гораздо раньше", — отметила Екатерина.

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Жена рассказала о мечте погибшего на Эльбрусе альпиниста

Альпинистка подчеркнула, что гиды поддерживали участников группы и оказывали всевозможную помощь. По её словам, она осталась в живых лишь благодаря рекомендациям организаторов восхождения.

Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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