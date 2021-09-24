Суд в Минске признал экстремистским один из самых крупных телеграм-каналов Белоруссии
В МВД республики напомнили, что за репостом информации с запрещённого ресурса последует административная ответственность.
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Районный суд Минска признал экстремистским один из крупнейших телеграм-каналов страны — "Кулуары KYKY". Об этом сообщило МВД республики.
Отмечается, что в нём публиковали материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам. В ведомстве напомнили, что за распространение информации из экстремистских источников следует административная ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
Телеграм-канал "Кулуары KYKY" является одним из крупнейших в Белоруссии, на него подписано более 56,7 тысячи человек.
А ранее Лайф рассказывал, что россиянка Ирина Викхольм получила полтора года колонии за клевету на Александра Лукашенко. Женщину задержали после визита в миграционную службу за нарушение соответствующего законодательства.
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