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Суд в Минске признал экстремистским один из самых крупных телеграм-каналов Белоруссии

В МВД республики напомнили, что за репостом информации с запрещённого ресурса последует административная ответственность.

24 сентября, 15:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Районный суд Минска признал экстремистским один из крупнейших телеграм-каналов страны — "Кулуары KYKY". Об этом сообщило МВД республики.

Отмечается, что в нём публиковали материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам. В ведомстве напомнили, что за распространение информации из экстремистских источников следует административная ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

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Телеграм-канал "Кулуары KYKY" является одним из крупнейших в Белоруссии, на него подписано более 56,7 тысячи человек.

А ранее Лайф рассказывал, что россиянка Ирина Викхольм получила полтора года колонии за клевету на Александра Лукашенко. Женщину задержали после визита в миграционную службу за нарушение соответствующего законодательства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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