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Эпидемиолог рассказал, как ослабить осеннюю вспышку коронавируса

Учёный выразил надежду, что количество тяжёлых случаев болезни снизится благодаря вакцинации, однако это не отменяет необходимости масочного режима.

24 сентября, 16:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Снизить заболеваемость коронавирусом можно только при условии строгого соблюдения масочного режима. Об этом заявил академик РАН эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с радио Sputnik.

Эпидемиолог спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью ковидом осенью

Эпидемиолог спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью ковидом осенью

"Основная мера профилактики сейчас — это маски. Ещё, конечно, надо увеличить социальную дистанцию, хотя понятно, что это трудно в транспорте делать. А ещё маски надо не просто носить, а не забывать их часто менять. Это ослабит вспышку CoViD-19", — отметил Покровский.

Он также выразил надежду, что количество тяжёлых случаев коронавируса снизится благодаря вакцинации. Однако, как подчеркнул эпидемиолог, это не отменяет необходимости использовать средства защиты, так как вирус передают и привитые люди.

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Ранее вирусолог объяснил, почему Россия легко пройдёт пик осенней вспышки коронавируса. В стране уже четвёртые сутки подряд регистрируют более 800 смертей от коронавируса. При этом, как отметил специалист, у многих жителей нашей страны есть иммунитет к инфекции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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