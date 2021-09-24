Эпидемиолог рассказал, как ослабить осеннюю вспышку коронавируса

Снизить заболеваемость коронавирусом можно только при условии строгого соблюдения масочного режима. Об этом заявил академик РАН эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с радио Sputnik.

"Основная мера профилактики сейчас — это маски. Ещё, конечно, надо увеличить социальную дистанцию, хотя понятно, что это трудно в транспорте делать. А ещё маски надо не просто носить, а не забывать их часто менять. Это ослабит вспышку CoViD-19", — отметил Покровский.

Он также выразил надежду, что количество тяжёлых случаев коронавируса снизится благодаря вакцинации. Однако, как подчеркнул эпидемиолог, это не отменяет необходимости использовать средства защиты, так как вирус передают и привитые люди.