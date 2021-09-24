Реки в Дагестане вышли из берегов из-за ливней и начали сносить дома

Обильные дожди в Дагестане вызвали потоки воды, смывающие дома. Видео © Соцсети / Instagram / mintransrd_05

На Дагестан обрушились обильные осадки, которые привели к выходу рек из берегов и сильным потопам. В результате стихией были повреждены жилые дома и автодороги. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

Отмечается, что непогода также вызвала массовые аварийные отключения энергоснабжения. Для оценки обстановки и оказания помощи населению в пострадавшие районы направлены спасатели.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики рассказали о разрушениях на нескольких участках трассы Гунибское шоссе — Вятляшевский перевал, также закрыто движение по маршрутам Анцух — Бежта — Кидеро (со стороны Шамильского района) и Хвайни — Мокок — Кидеро (со стороны Цумадинского района). Кроме того, в Цумадинском районе на участке между 21-м и 22-м километром автодороги Агвали — Шаури — Кидеро произошло размытие полки в связи с резким подъёмом уровня реки Андийское Койсу. Восстановительные работы продолжат сразу после прекращения дождей.