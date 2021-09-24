Народная артистка России Ангелина Вовк, которой на днях исполнилось 79 лет, призналась, что ни капли не сожалеет о несостоявшемся материнстве. Об этом сообщается в анонсе передачи "Секрет на миллион", которая выйдет в воскресенье на телеканале НТВ.

По словам актрисы, изначально её сильно тревожила тема детей, ей хотелось примерить на себя роль матери. Она отметила, что всякий раз, когда речь заходила об этом, чувствовала невыносимую боль. Однако с годами Вовк осознала, что у неё есть масса других поводов радоваться жизни.

"Иногда я думаю: "Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!" — сказала артистка в разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой.