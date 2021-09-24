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Глава МИД Франции предупредил о серьёзных последствиях в случае прихода ЧВК в Мали

О возможных проблемах в двусторонних отношениях с африканской страной рассказали и в Евросоюзе по итогам переговоров Борреля с министром иностранных дел Диопой.

24 сентября, 17:27
<p>Жан-Ив Ле Дриан. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FranceONURome/status/1441372117166026761/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">France ONU Rome</a></p>

Жан-Ив Ле Дриан. Фото © Twitter / France ONU Rome

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что деятельность частной военной компании "Вагнер" в Мали повлечёт за собой серьёзные последствия. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьёзных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны", — уточнили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

С предупреждением о возможных последствиях также выступили и в Евросоюзе по итогам общения главы евродипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа. В распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС указывается, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в африканской стране приведёт к немедленному ухудшению двусторонних отношений.

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Франция активно выступает против заключения контракта переходного правительства Мали с вагнеровцами. Министр вооружённых сил страны Флоранс Парли ранее пригрозила "международной изоляцией" Мали в случае развития событий.

А ранее Лайф рассказывал, что Сергей Лавров обсудил ситуацию в Мали с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Однако эта тема была не единственной, о которой разговаривали дипломаты.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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