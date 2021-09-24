Глава МИД Франции предупредил о серьёзных последствиях в случае прихода ЧВК в Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что деятельность частной военной компании "Вагнер" в Мали повлечёт за собой серьёзные последствия. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьёзных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны", — уточнили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

С предупреждением о возможных последствиях также выступили и в Евросоюзе по итогам общения главы евродипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа. В распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС указывается, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в африканской стране приведёт к немедленному ухудшению двусторонних отношений.

Франция активно выступает против заключения контракта переходного правительства Мали с вагнеровцами. Министр вооружённых сил страны Флоранс Парли ранее пригрозила "международной изоляцией" Мали в случае развития событий.