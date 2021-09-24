ЕС призвал участников Генассамблеи ООН поддержать соглашение по борьбе с пандемиями

В ходе общеполитических дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями.

"Победить эту пандемию недостаточно, необходимо предотвратить следующие пандемии. Поэтому мы с [генеральным директором ВОЗ] доктором Тедросом Гебреисусом призываем к заключению международного соглашения о пандемиях, и мы призываем все страны поддержать запуск переговоров об этом", — заявил Мишель.

Между тем представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указал, что новые случаи коронавируса среди участников Недели высокого уровня Генассамблеи не выявлялись.