ЕС призвал участников Генассамблеи ООН поддержать соглашение по борьбе с пандемиями
Необходимо не только победить эпидемию коронавируса, но и не допустить возникновения других, заявил глава Евросовета.
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В ходе общеполитических дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями.
"Победить эту пандемию недостаточно, необходимо предотвратить следующие пандемии. Поэтому мы с [генеральным директором ВОЗ] доктором Тедросом Гебреисусом призываем к заключению международного соглашения о пандемиях, и мы призываем все страны поддержать запуск переговоров об этом", — заявил Мишель.
Между тем представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указал, что новые случаи коронавируса среди участников Недели высокого уровня Генассамблеи не выявлялись.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предрёк вероятный крах человечества в случае ещё одной пандемии. Поэтому, по его словам, необходимо сделать "очень серьёзные" выводы. Речь идёт как о научных, так и организационных моментах, добавил он.
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