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ЕС призвал участников Генассамблеи ООН поддержать соглашение по борьбе с пандемиями

Необходимо не только победить эпидемию коронавируса, но и не допустить возникновения других, заявил глава Евросовета.

24 сентября, 17:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В ходе общеполитических дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями.

"Победить эту пандемию недостаточно, необходимо предотвратить следующие пандемии. Поэтому мы с [генеральным директором ВОЗ] доктором Тедросом Гебреисусом призываем к заключению международного соглашения о пандемиях, и мы призываем все страны поддержать запуск переговоров об этом", — заявил Мишель.

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Между тем представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указал, что новые случаи коронавируса среди участников Недели высокого уровня Генассамблеи не выявлялись.

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Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предрёк вероятный крах человечества в случае ещё одной пандемии. Поэтому, по его словам, необходимо сделать "очень серьёзные" выводы. Речь идёт как о научных, так и организационных моментах, добавил он.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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