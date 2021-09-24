Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые за три года

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре текущего года выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:33 мск. В последний раз этот показатель превышал $78 в октябре 2018 года.