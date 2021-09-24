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Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые за три года

Ранее сегодня стоимость этого топлива за баррель уже достигала трёхлетнего максимума.

24 сентября, 16:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре текущего года выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:33 мск. В последний раз этот показатель превышал $78 в октябре 2018 года.

Отмечается, что к 19:38 мск рост цены замедлился, она находилась на уровне $78 за баррель, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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Ранее Лайф сообщал, что цена нефти Brent достигла трёхлетнего максимума и составила 77,5 доллара за баррель.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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