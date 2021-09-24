Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые за три года
Ранее сегодня стоимость этого топлива за баррель уже достигала трёхлетнего максимума.
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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре текущего года выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:33 мск. В последний раз этот показатель превышал $78 в октябре 2018 года.
Отмечается, что к 19:38 мск рост цены замедлился, она находилась на уровне $78 за баррель, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Ранее Лайф сообщал, что цена нефти Brent достигла трёхлетнего максимума и составила 77,5 доллара за баррель.
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