НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бузова оконфузилась на публике, случайно ляпнув лишнего

После чистосердечного признания зал разразился хохотом. Однако поп-дива не стала устраивать истерик и продолжила участие в шоу, развлекая гостей шутками.

24 сентября, 16:41
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/olgabuzova?z=photo32707600_457251812/wall32707600_1207643" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Фото © VK / Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз оконфузилась на публике. Во время съёмки шоу Comedy Club знаменитость случайно ляпнула правду, после которой весь зал зарыдал от смеха, пишет портал "Дни.ру".

По традиции Павел Воля и Гарик Харламов троллили гостей. Так, во время общения с Бузовой юмористы спросили у неё о последних достижениях в карьере. На что знаменитость решила продемонстрировать вокал без фонограммы и какого-либо музыкального сопровождения. Отсутствие поддержки со стороны шоуменов вывело поп-диву из себя. Она попросила Харламова поддержать её, на что тот ответил, что он не умеет петь.

"Ну я тоже, ничего страшного!" — ляпнула Бузова ему в ответ.

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

После этого зал разразился хохотом. Однако Оля не стала устраивать истерик и продолжила участие в шоу, развлекая публику шутками.

А ранее шоумен Михаил Галустян рассказал, почему ему "немножечко жаль" Бузову. Во время откровенного разговора певица дала слабину и разрыдалась прямо на глазах у шоумена. Как признался юморист, в тот момент артистка не устраивала перформанса, она была с ним честна как никогда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

вчера в 14:13

Бурунов рассказал, как похудел на 10 килограммов на "корме из корыт"

сегодня в 16:46

В полку завидных женихов прибыло: Илон Маск расстался с певицей Граймс спустя три года отношений

сегодня в 15:43

"Всегда ждал, когда дети заговорят по-английски": Вернувшийся из Канады Серебряков оставил сыновей за границей

сегодня в 15:30

Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые за три года

сегодня в 16:55

Новости партнеров

Layer 1