Бузова оконфузилась на публике, случайно ляпнув лишнего
После чистосердечного признания зал разразился хохотом. Однако поп-дива не стала устраивать истерик и продолжила участие в шоу, развлекая гостей шутками.
Фото © VK / Ольга Бузова
Телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз оконфузилась на публике. Во время съёмки шоу Comedy Club знаменитость случайно ляпнула правду, после которой весь зал зарыдал от смеха, пишет портал "Дни.ру".
По традиции Павел Воля и Гарик Харламов троллили гостей. Так, во время общения с Бузовой юмористы спросили у неё о последних достижениях в карьере. На что знаменитость решила продемонстрировать вокал без фонограммы и какого-либо музыкального сопровождения. Отсутствие поддержки со стороны шоуменов вывело поп-диву из себя. Она попросила Харламова поддержать её, на что тот ответил, что он не умеет петь.
"Ну я тоже, ничего страшного!" — ляпнула Бузова ему в ответ.
После этого зал разразился хохотом. Однако Оля не стала устраивать истерик и продолжила участие в шоу, развлекая публику шутками.
А ранее шоумен Михаил Галустян рассказал, почему ему "немножечко жаль" Бузову. Во время откровенного разговора певица дала слабину и разрыдалась прямо на глазах у шоумена. Как признался юморист, в тот момент артистка не устраивала перформанса, она была с ним честна как никогда.
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