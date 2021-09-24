Бузова оконфузилась на публике, случайно ляпнув лишнего

Телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз оконфузилась на публике. Во время съёмки шоу Comedy Club знаменитость случайно ляпнула правду, после которой весь зал зарыдал от смеха, пишет портал "Дни.ру".

По традиции Павел Воля и Гарик Харламов троллили гостей. Так, во время общения с Бузовой юмористы спросили у неё о последних достижениях в карьере. На что знаменитость решила продемонстрировать вокал без фонограммы и какого-либо музыкального сопровождения. Отсутствие поддержки со стороны шоуменов вывело поп-диву из себя. Она попросила Харламова поддержать её, на что тот ответил, что он не умеет петь.

"Ну я тоже, ничего страшного!" — ляпнула Бузова ему в ответ.

После этого зал разразился хохотом. Однако Оля не стала устраивать истерик и продолжила участие в шоу, развлекая публику шутками.