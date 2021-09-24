Непогода помешала спасателям спустить тела погибших с Эльбруса
До места на высоте свыше пяти километров, где покоятся жертвы смертоносного восхождения, добраться не удалось, ещё одну попытку предпримут завтра.
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Ввиду ухудшения погоды спасатели не смогли добраться до места на Эльбрусе, где лежат тела погибших при смертоносном восхождении на вершину альпинистов. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА "Новости".
"В связи с ухудшением погоды группа спасателей не дошла до места нахождения трёх погибших альпинистов на высоте 5,3 километра на Эльбрусе", — отметил собеседник агентства.
Отмечается, что спасатели приняли решение вернуться в пункт постоянной дислокации в Терсколе, находящийся на высоте 2,8 километра. Теперь же они планируют подняться к месту, где находятся тела альпинистов, 25 сентября.
Ранее выжившие в восхождении на Эльбрус сняли вину за трагедию с гидов. По словам альпинистов, организаторы подъёма на самую высокую горную вершину Европы делали всё верно. А о плохой погоде все участники группы были предупреждены.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
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