Как по почерку определить агрессивных школьников, объяснил графолог

Графолог Дмитрий Смыслов рассказал в беседе с Лайфом, на что в почерке ребёнка нужно обращать внимание, чтобы выявить склонность к деструктивному поведению. По его словам, многое можно узнать по силе нажима, очертаниям, а также размеру и наклону букв.

"Почерк показывает напряжение и расслабление. Например, человек пишет какое-то значимое для себя слово — и пошло напряжение, сильный нажим. <...> Было бы уместно читать почерки детей школьным психологам, если они могут этим заниматься", — пояснил специалист.

Если в тексте появляется много зачёркиваний или часто встречаются обведённые буквы, то это означает, что человек выказывает особую значимость для него этого слова. Также подобным способом, как указал собеседник, люди демонстрируют болевые зоны. Графолог отметил, что у агрессивных людей почерк зачастую бывает корявым с деформированными буквами. Особое внимание эксперт уделил полям в тетрадях.

"Поля — это социальные нормы, это правила, закон. Если нарушает поля или после того, как эти поля нарушает, начинает ещё больший нажим проявлять, это тоже звоночек", — заключил Смыслов.