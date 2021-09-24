НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд в США отпустил топ-менеджера "Новатэка" Джетвея под залог в $80 млн

Сторона обвинения не настаивала на его заключении под стражу. Вину Джетвей не признал.

24 сентября, 16:16
<p>Марк Джетвей. Фото © ТАСС / Митя Алешковский</p>

Марк Джетвей. Фото © ТАСС / Митя Алешковский

Окружной суд США в штате Флорида постановил отпустить под залог в $80 млн заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джетвея. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы суда.

Из картотеки следует, что арестованный Джетвей не признал вину в неуплате налогов. Сторона обвинения не настаивала на его заключении под стражу. Следующее заседание по делу намечено на 30 сентября.

Вместо конкуренции заложники: Следом за "Газпромом" американцы объявляют войну "Новатэку"

Вместо конкуренции заложники: Следом за "Газпромом" американцы объявляют войну "Новатэку"

В свою очередь в "Новатэке" отметили, что Джетвею будет оказана вся необходимая поддержка, при том что в компании "не имеют отношения к делу и не обладают деталями разбирательств".

Ранее Лайф сообщал, что суд в американском штате Флорида постановил отправить под стражу Энтони Джетвея. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму $93 млн. По версии следствия, топ-менеджер "Новатэка" не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах, скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

В Кремле отметили, что Москва готова оказывать Джетвею дипломатическое содействие как гражданину РФ, однако не может вмешиваться в дело о неуплате налогов, заведённое против него в США.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Вместо конкуренции заложники: Следом за "Газпромом" американцы объявляют войну "Новатэку"

сегодня в 15:40

В Кремле прокомментировали дело арестованного в США топ-менеджера "Новатэка"

сегодня в 09:47

Президент Татарстана Минниханов отказался от депутатского мандата

сегодня в 16:53

Кандидат в канцлеры ФРГ от "зелёных" не допустит поставок газа по "Северному потоку – 2"

сегодня в 15:59

Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые за три года

сегодня в 16:55

Новости партнеров

Layer 1