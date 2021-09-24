Суд в США отпустил топ-менеджера "Новатэка" Джетвея под залог в $80 млн

Окружной суд США в штате Флорида постановил отпустить под залог в $80 млн заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джетвея. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы суда.

Из картотеки следует, что арестованный Джетвей не признал вину в неуплате налогов. Сторона обвинения не настаивала на его заключении под стражу. Следующее заседание по делу намечено на 30 сентября.

В свою очередь в "Новатэке" отметили, что Джетвею будет оказана вся необходимая поддержка, при том что в компании "не имеют отношения к делу и не обладают деталями разбирательств".

Ранее Лайф сообщал, что суд в американском штате Флорида постановил отправить под стражу Энтони Джетвея. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму $93 млн. По версии следствия, топ-менеджер "Новатэка" не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах, скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.