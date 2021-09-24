Вместо конкуренции заложники: Следом за "Газпромом" американцы объявляют войну "Новатэку" Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему американцы объявили России газовую войну и как отразится на "Новатэке" дело топ-менеджера Марка Джитвэя. 24 сентября, 15:40 Фото © ТАСС / Сергей Петров

В США арестовали заместителя председателя правления, финансового директора российского газового гиганта "Новатэк" Марка Джитвэя. Его обвиняют в налоговых преступлениях, якобы тот в течение более десяти лет участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему скрыть 93 миллиона долларов на офшорных счетах. По утверждению американского Минюста, он предпринимал шаги, чтобы скрыть своё владение иностранными счетами и активами, сделав свою жену-россиянку бенефициаром, уклоняясь от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации. Сообщается, что, в случае признания вины, Джитвэю грозит максимальное наказание почти в сорок лет!

На самом деле в США это обычная практика — там с налоговыми уклонистами борются предельно жёстко, факт. Думается, по крайней мере, до завершения всех следственных процедур рано делать какие-то однозначные выводы относительно реальности вины фигуранта, одно можно сказать, что в США действительно многие предприниматели находят различные схемы уклонения от налогов и государство это сурово карает. Правда, как правило, всё заканчивается погашением задолженности и незначительными тюремными сроками. Через это прошли, к примеру, многие именитые актёры и спортсмены. В своё время в уклонении от уплаты налогов пытались обвинить даже Trump Organization, которая занимается управлением активами бывшего американского лидера. Накануне выборов СМИ активно смаковали уголовные перспективы преследования самого Трампа и его детей. Так или иначе, до экс-президента руки американского Минюста ещё не добрались, но сами слухи о такой возможности показательны: в Америке нет неподсудных, а обвинения в неуплате налогов всегда считались самыми тяжкими после обвинений в убийстве.

В любом случае, если Джитвэй действительно получит "по полной", это будет весьма громким случаем. И это сильно будет напоминать расправу. Или некие сигналы — понятно кому.

Стоит напомнить, что Джитвэй работает в "Новатэке" с 2003-го, уже в 2007 году избран членом правления, с 2010-го является заместителем председателя правления. Будучи при этом финансовым директором, он, по сути, является одним из ключевых лиц в компании, так что его арест — это реальный удар по самому "Новатэку".

Наверное, американская юстиция, давно не брезгующая в достижении политических целей никакими методами, не имеющими и отдалённого отношения к правосудию, с удовольствием взялась бы за хозяина "Новатэка" Леонида Михельсона, но руки коротки, а вот до гражданина США Джитвэя дотянулись.

Повторимся: не исключено, что Джитвэй действительно уклонялся от налогов на родине, как это, впрочем, делают многие известные американцы. Вопрос в том, что далеко не все оказываются даже на скамье подсудимых, и, похоже, что истинной целью всего этого является вовсе не Джитвэй, а компания, ключевым управленцем которой он является.

Пресс-служба "Новатэка" утверждает, что не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно своего топ-менеджера и что его арест не скажется на деятельности компании, однако, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что скажется. Выбивание столь серьёзного звена из производственной цепи по определению не может не сказаться на её прочности.

И это не столько удар по компании, сколько серьёзное предупреждение: шутки кончились, дальше с вами никто церемониться не будет.

А в чём причина-то? "Новатэк" с 2009-го является крупнейшим собственником главного российского предприятия по добыче, переработке и продаже сжиженного природного газа — "Ямал СПГ", вторым (после "Газпрома") по объёмам добычи производителя газа в России, а с 2014-го — второй компанией, которой разрешён экспорт газа.

Кроме того, благодаря деятельности концерна, Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире. Уже в 2019-м она вышла на уровень 20% от всех поставок на европейский рынок, в то время как доля США составила всего 13%. Тогда компания "Ямал СПГ" продала 17,2 млн тонн СПГ, 81% из которых — европейским потребителям, главным образом Франции, Нидерландам, Великобритании, а также в Китай. Россия прочно вошла в тройку лидеров вместе с США и Катаром.

На фоне растущего потребления газа Китаем (который, кстати, отказался от закупок газа в США всё в том же 2019-м) эксперты всерьёз заговорили о схватке не на жизнь, а на смерть между производителями СПГ. Напомню, что в начале этого года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия намерена нарастить производство СПГ с теперешних 29 млн тонн до 120–140 млн тонн СПГ в год и занять до 15–20% рынка, а к 2050-му ожидает его удвоения.

Разве это не серьёзный удар для американского производителя, который и так всеми способами пытается лоббировать остановку "Северного потока – 2", не в силах конкурировать с российским трубопроводным газом, которого он сам не производит. А тут ещё и на рынке СПГ его начали основательно теснить. Нет, это не серьёзный удар, это нокаут.

С остановкой "Северного потока – 2" у них получилось плоховато, вернее, совсем не получилось. Байден, став президентом, не продолжил тотальную войну с российским газопроводом, объявленную предшественником, не потому, что меньше находился под влиянием нефтегазового лобби, а потому, что понимал, что эта война изначально проиграна, а попытки её продлить приведут к ещё большему ухудшению отношений с Европой.

Однако это не значит, что Вашингтон отказался от противостояния с "Северным потоком – 2". Вон конгрессмены принимают проект оборонного бюджета, предусматривающий санкции против "Потока", республиканцы, да и некоторые демократы продолжают требовать от президента немедленно ввести новые ограничения.

Кроме того, против российского газопровода, да и в целом — против России, не прекращается информационная война. Обвинять "Северный поток – 2" в том, что это политический проект, направленный против энергобезопасности Европы, это уже моветон. Сегодня раздаются обвинения в адрес Москвы, что она недопоставляет газ на европейский рынок, намеренно завышает цены. Понятно, что в Вашингтоне не смирились с поражением в войне с газопрводом, кампания по давлению на Москву в газовой области, обусловленная стремлением любым способом ограничить экспорт газа из России, будет только нарастать.

И это касается не только трубопроводного, но и сжиженного газа — области, конкуренция в которой для США ещё болезненнее и острее.

Арест ключевого управленца ведущего конкурента США на рынке СПГ — совпадение? С трудом верится, даже если Джитвэй реально уклонялся от налогов. Тем более что, согласно обвинению, делал он это с 2005-го по 2016-й. А заметили только сейчас, ага.

В общем, если кто-то расслабился, когда стало ясно, что американцы не будут вводить новых санкций против "Северного потока – 2", то зря. Война только разгорается, и уже на других фронтах. И арест Джитвэя уже не предупреждение, а атака на "Новатэк". Можно не сомневаться, что ему предложат "сделку со следствием" в обмен на озвучивание некой информации, которая развяжет Вашингтону руки для объявления экономической войны российской компании.

К слову, подобные методы ведения конкуренции для США давно норма. Тут достаточно вспомнить дочку основателя "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу, по совместительству замгендиректора и финансового директора китайского гиганта, арестованную в Канаде по запросу США. Правда, Китай ответил предельно доходчиво, арестовав в ответ двух канадцев, один из которых был приговорён к 11 годам тюрьмы за шпионаж. В Канаде всё поняли правильно и на экстрадицию не пошли, даже несмотря на давление США.

Конечно, инцидент с Джитвэем — другой случай. Тот, несмотря на наличие российского паспорта, всё же изначально является гражданином США, и тут у нас возможностей немного, если только самим не снисходить до этой "дипломатии заложников". Для нас это должен быть ещё один урок того, что наличие лиц с иностранным гражданством не только на госдолжностях, но и на руководящих постах в ключевых для экономики компаниях — вопрос национальной безопасности.

Авторы Дмитрий Родионов