Кандидат в канцлеры ФРГ от "зелёных" не допустит поставок газа по "Северному потоку – 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зелёные" Анналена Бербок заявила, что в том случае, если она попадёт в новый кабмин, намерена не допустить поставок газа по "Северному потоку – 2", несмотря на то что строительство трубопровода уже завершено. Об этом она сказала в интервью новостному порталу PioNier.

"Я бы их [разрешения] не выдала", — сказала Бербок, комментируя оставшиеся разрешения на эксплуатацию трубопровода.