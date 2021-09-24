Кандидат в канцлеры ФРГ от "зелёных" не допустит поставок газа по "Северному потоку – 2"
Заверениям Москвы о сохранении транзита топлива через Украину после запуска проекта "доверять нельзя", уверена Бербок.
Анналена Бербок. Фото © ТАСС / EPA
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зелёные" Анналена Бербок заявила, что в том случае, если она попадёт в новый кабмин, намерена не допустить поставок газа по "Северному потоку – 2", несмотря на то что строительство трубопровода уже завершено. Об этом она сказала в интервью новостному порталу PioNier.
"Я бы их [разрешения] не выдала", — сказала Бербок, комментируя оставшиеся разрешения на эксплуатацию трубопровода.
По её мнению, поставки газа по "Северному потоку – 2" являются "фатальными". Она также утверждает, что "нельзя доверять" заверениям Москвы в сохранении транзита голубого топлива через Украину после запуска проекта. Кандидат в канцлеры ФРГ считает, что РФ использует энергоресурсы как средство давления, прежде всего на восточноевропейские страны.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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