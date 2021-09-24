Воробьёв отказался от мандата депутата и останется губернатором Подмосковья
Андрей Воробьёв. Фото © Пресс-служба губернатора Московской области
На думских выборах он возглавлял региональный список партии "Единая Россия".
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отказался от мандата депутата и останется на своём посту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьёв не планирует идти в Госдуму", — приводит текст релиза ТАСС.
Воробьёв продолжит работу на посту главы Подмосковья, уточнили в пресс-службе.
Ранее Лайф рассказывал, что ЦИК распределила мандаты по результатам выборов в Госдуму. Большинство кресел досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий места в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.