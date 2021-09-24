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Воробьёв отказался от мандата депутата и останется губернатором Подмосковья

На думских выборах он возглавлял региональный список партии "Единая Россия".

24 сентября, 15:44
<p>Андрей Воробьёв. Фото © <a href="https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/gubernator-v-intervyu-rasskazal-o-merakh-napravlennykh-na-snizhenie-rasprostraneniya-covid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба губернатора Московской области</a></p>

Андрей Воробьёв. Фото © Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отказался от мандата депутата и останется на своём посту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьёв не планирует идти в Госдуму", — приводит текст релиза ТАСС.

Воробьёв продолжит работу на посту главы Подмосковья, уточнили в пресс-службе.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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