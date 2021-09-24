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Регион
Опубликовано 24 сентября 2021, 18:44

Воробьёв отказался от мандата депутата и останется губернатором Подмосковья

Андрей Воробьёв. Фото © Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьёв. Фото © Пресс-служба губернатора Московской области

На думских выборах он возглавлял региональный список партии "Единая Россия".

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отказался от мандата депутата и останется на своём посту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьёв не планирует идти в Госдуму", — приводит текст релиза ТАСС.

Воробьёв продолжит работу на посту главы Подмосковья, уточнили в пресс-службе.

Захар Прилепин откажется от мандата депутата Госдумы в пользу однопартийца
Захар Прилепин откажется от мандата депутата Госдумы в пользу однопартийца

Ранее Лайф рассказывал, что ЦИК распределила мандаты по результатам выборов в Госдуму. Большинство кресел досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий места в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.

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Артур Лапсаков
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