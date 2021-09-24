Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс расстались спустя три года отношений. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на предпринимателя.

"Мы, так сказать, разошлись наполовину. Мы всё ещё любим друг друга, часто видимся и находимся в отличных отношениях", — признался Маск.

Он не стал озвучивать причину расставания, однако отметил, что с певицей у них очень часто не совпадали рабочие графики. По словам основателя SpaceX, его проекты требуют того, чтобы он в основном находился в Техасе или выезжал за границу. А деятельность Граймс сосредоточена в Лос-Анджелесе.

"Сейчас она у меня, а наш сын — в соседней комнате", — рассказал Маск журналистам.