В полку завидных женихов прибыло: Илон Маск расстался с певицей Граймс спустя три года отношений
По словам основателя SpaceX, они поддерживают хорошие отношения и продолжают воспитывать общего годовалого сына.
Фото © ТАСС / Kristin Callahan / Ace Pictures via ZUMA Press
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс расстались спустя три года отношений. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на предпринимателя.
"Мы, так сказать, разошлись наполовину. Мы всё ещё любим друг друга, часто видимся и находимся в отличных отношениях", — признался Маск.
Он не стал озвучивать причину расставания, однако отметил, что с певицей у них очень часто не совпадали рабочие графики. По словам основателя SpaceX, его проекты требуют того, чтобы он в основном находился в Техасе или выезжал за границу. А деятельность Граймс сосредоточена в Лос-Анджелесе.
"Сейчас она у меня, а наш сын — в соседней комнате", — рассказал Маск журналистам.
Напомним, Граймс родила бизнесмену шестого ребёнка. Малыш появился на свет в 2020 году и получил имя XÆA-XII.
Лента новостей
Число привитых работников торгсетей Москвы учтут при обсуждении ограничений по ковиду
сегодня в 15:39
Суд в Минске признал экстремистским один из самых крупных телеграм-каналов Белоруссии
сегодня в 15:31
"Всегда ждал, когда дети заговорят по-английски": Вернувшийся из Канады Серебряков оставил сыновей за границей
сегодня в 15:30
Комментариев: 0