Съевший отравленный ядом арбуз дезинсектор-экспериментатор рассказал о самочувствии

Дезинсектор из Екатеринбурга Александр Возжаев рассказал Лайфу о своём самочувствии через несколько дней после того, как съел обработанный ядом от насекомых арбуз . Таким образом он решил проверить ситуацию, случившуюся в Москве, где после употребления ягоды с отравой погибли бабушка с внучкой.

"Прошло уже два дня, как съел "отравленный" арбуз. Как видите, со мной всё в порядке. Ещё раз хочу сказать — никакого яда я не ел. Я ел чистый и свежий арбуз, обработанный снаружи химией. Когда я начал есть, дошёл до места, куда попала химия, но сразу же почувствовал горечь и выплюнул. Химия от насекомых так и изготавливается, в неё специально добавляются горечи", — сказал Возжаев.