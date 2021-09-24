Съевший отравленный ядом арбуз дезинсектор-экспериментатор рассказал о самочувствии
По словам Александра Возжаева, когда он дошёл до отравленного места, то сразу почувствовал горечь, вызывающую рвотный рефлекс.
Дезинсектор, съевший арбуз с ядом насекомых, поведал о состоянии. Видео © LIFE
Дезинсектор из Екатеринбурга Александр Возжаев рассказал Лайфу о своём самочувствии через несколько дней после того, как съел обработанный ядом от насекомых арбуз. Таким образом он решил проверить ситуацию, случившуюся в Москве, где после употребления ягоды с отравой погибли бабушка с внучкой.
"Прошло уже два дня, как съел "отравленный" арбуз. Как видите, со мной всё в порядке. Ещё раз хочу сказать — никакого яда я не ел. Я ел чистый и свежий арбуз, обработанный снаружи химией. Когда я начал есть, дошёл до места, куда попала химия, но сразу же почувствовал горечь и выплюнул. Химия от насекомых так и изготавливается, в неё специально добавляются горечи", — сказал Возжаев.
По его словам, насильно эту горечь съесть невозможно, потому что сразу появляется рвотный рефлекс. Дезинсектор уточнил, что никакой опасности не чувствовал при процессе, а сейчас у него прекрасное состояние.
Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты.
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