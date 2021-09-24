Климкин предрёк просьбы Киева о переговорах Меркель с Путиным

Ангела Меркель, которая вот-вот покинет пост канцлера ФРГ, после сложения полномочий не уйдёт из мира большой политики. Быть может, Украина ещё попросит её поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин. Правда, о чём конкретно будет беседа, он не пояснил.

"Через два дня завершается "эпоха Меркель". <...> Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы ещё будем просить её при необходимости говорить с Путиным", — написал дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

В публикации Климкин также вспомнил, как однажды Меркель, по его мнению, "троллила" Путина. Канцлер попросила принести пиво "Радебергер", которое изготавливают неподалёку от Дрездена. Именно там в советские годы российский лидер служил в резидентуре. Как указал экс-глава внешнеполитического ведомства Украины, Путину намёк тогда не понравился и к пиву он не притронулся.

В мире не так много руководителей, которые могут себе позволять такие выпады в адрес президента РФ, подчеркнул Климкин. Именно поэтому 70% украинцев, согласно последнему опросу, выразили доверие Меркель, добавил он.