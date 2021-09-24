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Климкин предрёк просьбы Киева о переговорах Меркель с Путиным

Экс-министр также вспомнил, как однажды канцлер, по его мнению, "троллила" российского лидера. Он отметил, что именно за этот инцидент большинство украинцев выразили ей респект.

24 сентября, 15:49
<p>Ангела Меркель. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62565/photos/62905" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru

Ангела Меркель, которая вот-вот покинет пост канцлера ФРГ, после сложения полномочий не уйдёт из мира большой политики. Быть может, Украина ещё попросит её поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин. Правда, о чём конкретно будет беседа, он не пояснил.

"Через два дня завершается "эпоха Меркель". <...> Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы ещё будем просить её при необходимости говорить с Путиным", — написал дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

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В публикации Климкин также вспомнил, как однажды Меркель, по его мнению, "троллила" Путина. Канцлер попросила принести пиво "Радебергер", которое изготавливают неподалёку от Дрездена. Именно там в советские годы российский лидер служил в резидентуре. Как указал экс-глава внешнеполитического ведомства Украины, Путину намёк тогда не понравился и к пиву он не притронулся.

В мире не так много руководителей, которые могут себе позволять такие выпады в адрес президента РФ, подчеркнул Климкин. Именно поэтому 70% украинцев, согласно последнему опросу, выразили доверие Меркель, добавил он.

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А ранее Климкин предсказал большие проблемы для Украины после выборов в России. Он испугался, что Москва начнёт "волну дестабилизации" страны. При этом, как это будет происходить, Климкин не пояснил.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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