Климкин предрёк просьбы Киева о переговорах Меркель с Путиным
Экс-министр также вспомнил, как однажды канцлер, по его мнению, "троллила" российского лидера. Он отметил, что именно за этот инцидент большинство украинцев выразили ей респект.
Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru
Ангела Меркель, которая вот-вот покинет пост канцлера ФРГ, после сложения полномочий не уйдёт из мира большой политики. Быть может, Украина ещё попросит её поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин. Правда, о чём конкретно будет беседа, он не пояснил.
"Через два дня завершается "эпоха Меркель". <...> Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы ещё будем просить её при необходимости говорить с Путиным", — написал дипломат на своей странице в "Фейсбуке".
В публикации Климкин также вспомнил, как однажды Меркель, по его мнению, "троллила" Путина. Канцлер попросила принести пиво "Радебергер", которое изготавливают неподалёку от Дрездена. Именно там в советские годы российский лидер служил в резидентуре. Как указал экс-глава внешнеполитического ведомства Украины, Путину намёк тогда не понравился и к пиву он не притронулся.
В мире не так много руководителей, которые могут себе позволять такие выпады в адрес президента РФ, подчеркнул Климкин. Именно поэтому 70% украинцев, согласно последнему опросу, выразили доверие Меркель, добавил он.
А ранее Климкин предсказал большие проблемы для Украины после выборов в России. Он испугался, что Москва начнёт "волну дестабилизации" страны. При этом, как это будет происходить, Климкин не пояснил.
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