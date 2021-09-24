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Губернатор Кировской области отказался от мандата депутата Госдумы в пользу Бутиной

Журналистка быстро нашла общий язык с жителями региона и проделала большую серьёзную работу, отметил Васильев.

24 сентября, 16:15
<p>Фото © ТАСС / Папырин Александр, Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Папырин Александр, Сергей Карпухин

Губернатор Кировской области Игорь Васильев решил передать свой мандат депутата Госдумы журналистке Марии Бутиной. Об этом он заявил в беседе с RT.

Данное решение, как объяснил губернатор, принято в связи с тем, что девушка проделала серьёзную работу и завоевала доверие жителей области. По словам Васильева, у журналистки получилось найти общий язык с населением за короткий промежуток времени, это при условии, что регион для неё был новым.

"Кировская область впервые получает представительство трёх депутатов партии "Единая Россия" в Государственной думе. Это два наших одномандатных депутата, и мы получили мандат по спискам "Единой России". Эту кампанию [я] как секретарь регионального политсовета и губернатор очень активно проводил с Марией Валерьевной Бутиной, которая шла вторым номером по спискам партии "Единая Россия", — указал Васильев.

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Ранее Центризбирком РФ распределил мандаты по результатам выборов в Государственную думу. Большинство кресел досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий места в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.

Лайф также сообщал, что от мандата депутата Госдумы решил отказаться сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" писатель Захар Прилепин в пользу однопартийца. Он намерен сосредоточить внимание на обучении в школе губернаторов, которое займёт порядка восьми месяцев.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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