Как пережить ретроградный Меркурий и не сойти с ума, раскрыл астролог

С 27 сентября жителей планеты ожидает очередное ретроградное движение Меркурия, закончится оно только 18 октября. Астролог Александр Зараев в разговоре с Лайфом рассказал, как построить жизнь в гармонии с этим явлением.

"Ретроградный Меркурий вообще означает некое интровертное переключение человека с общения внешнего на более внутренний и разумный подход к жизненной ситуации", — указал эксперт.

По его словам, в этот период люди начинают взвешеннее относиться к тому, что говорят, и рационально подходят к любой информации. Астролог предупредил, что ретроградный Меркурий тормозит работу нервной системы, а она, в свою очередь, снижает возможности иммунитета. Поэтому очень важно осознанно подходить к распорядку дня, больше времени уделять правильному питанию и не перегружать себя новой информацией.

Особое внимание наш собеседник рекомендовал обратить на период с 5 по 14 октября, когда влияние Меркурия будет очень велико. Энергия ретроградности человеку принесёт лишь проблемы, так как в организме станут медленнее происходить обменные процессы. Поэтому важно отказаться от тяжёлой пищи, жирных продуктов.

На этот случай Александр Зараев рекомендует давать нагрузки на лёгкие, делать разные дыхательные упражнения минимум четыре раза в день, так как они помогают снять энергетический застой. В числе советов астролог перечислил и физическую нагрузку на ноги — приседания и подъёмы по лестнице.

"Контракты, подписанные в ретроградный Меркурий, часто пересматриваются. В это время создаётся очень много иллюзорных планов. Не хватает дальнозоркости, поэтому здесь должен работать принцип "семь раз отмерь — один раз отрежь", — заключил Александр Зараев.