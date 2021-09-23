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Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

Многие звёзды отдают предпочтение красивым, а не честным фото в соцсетях, но порой правду всё равно не скрыть.

23 сентября, 14:13

Фото © Instagram/buzova86

В своём инстаграме Ольга Бузова активно делится яркими кадрами с отдыха в Турции, на которых выглядит безупречно: плоский живот, соблазнительные формы, гладкая упругая кожа. Однако в Сети появились снимки, которые позволяют посмотреть на звезду глазами других отдыхающих.

Фото © Telegram / ebobo 18+

Фото © Telegram / ebobo 18+

На кадрах без фотошопа артистка предстала в крошечном бикини и кепке, наслаждаясь временем на пляже. При этом Ольга выглядела не настолько худой, как на снимках в своём аккаунте, а её формы — не такими подтянутыми и упругими.

Фото © Telegram / ebobo 18+

Фото © Telegram / ebobo 18+

Однако всё равно заметно, что звезда следит за фигурой и занимается спортом. Недавно Ольга удивила поклонников, похваставшись видео с танцами на пилоне, которыми решила заняться.

Фото © Instagram/buzova86

Фото © Instagram/buzova86

Артистка не перестаёт пробовать новое в разных сферах. Весной Бузова покинула пост ведущей "Дома-2" и возглавила реалити-шоу "Звёзды в Африке". Также Ольга заявила, что хочет подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ, вдохновившись сериалом "Историк".

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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