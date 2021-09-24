Бурунов рассказал, как похудел на 10 килограммов на "корме из корыт"

Актёр Сергей Бурунов рассказал, как ему удалось сбросить лишний вес и что ему в этом помогло. Своей методикой артист поделился в разговоре с изданием "Собеседник". Так, по словам деятеля культуры, в определённый момент он решил провести эксперимент и проявить чудеса воли, отказавшись от вредной пищи, в частности от сахара.

Бурунов отметил, что из продуктов, которые можно найти на полках магазинов, лишь около 20% не содержат сладкого углевода. При этом он также указал, что не везде можно найти пищу, которую следует употреблять при таком похудении.

"Мне привозят корм из корыт (вероятно, актёр имеет в виду сервисы доставки еды. — Прим. Лайфа). Есть специально обученный человек, который привозит мне корыто. Но мне не привыкать, в кино все едят из корыт, это называется киносъёмочным обедом. Я по этому поводу не рефлексирую. Могу, конечно, что-то приготовить, но есть это невозможно. Если я берусь за это дело, то начинаю экспериментировать, но получается не очень вкусно", — рассказал Бурунов.

При этом он отметил, что физические нагрузки, количество которых значительно увеличилось во время съёмок шоу "Форт Боярд", где актёр выступает в роли ведущего, не помогли сбросить вес. По словам артиста, у него просто болели ноги и пришлось ходить по врачам.

"Раньше я весил 97 килограммов, а сейчас 88–89. Моя цель — сбросить ещё десять. И это не для какой-то роли, а исключительно для себя, для своего здоровья", — отметил Бурунов.