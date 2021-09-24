Бурунов рассказал, как похудел на 10 килограммов на "корме из корыт"
При этом актёр отметил, что физические нагрузки, количество которых значительно увеличилось во время съёмок нового проекта, не помогли сбросить вес.
Сергей Бурунов. Фото © Instagram / sergeyburunovofficial
Актёр Сергей Бурунов рассказал, как ему удалось сбросить лишний вес и что ему в этом помогло. Своей методикой артист поделился в разговоре с изданием "Собеседник". Так, по словам деятеля культуры, в определённый момент он решил провести эксперимент и проявить чудеса воли, отказавшись от вредной пищи, в частности от сахара.
Бурунов отметил, что из продуктов, которые можно найти на полках магазинов, лишь около 20% не содержат сладкого углевода. При этом он также указал, что не везде можно найти пищу, которую следует употреблять при таком похудении.
"Мне привозят корм из корыт (вероятно, актёр имеет в виду сервисы доставки еды. — Прим. Лайфа). Есть специально обученный человек, который привозит мне корыто. Но мне не привыкать, в кино все едят из корыт, это называется киносъёмочным обедом. Я по этому поводу не рефлексирую. Могу, конечно, что-то приготовить, но есть это невозможно. Если я берусь за это дело, то начинаю экспериментировать, но получается не очень вкусно", — рассказал Бурунов.
При этом он отметил, что физические нагрузки, количество которых значительно увеличилось во время съёмок шоу "Форт Боярд", где актёр выступает в роли ведущего, не помогли сбросить вес. По словам артиста, у него просто болели ноги и пришлось ходить по врачам.
"Раньше я весил 97 килограммов, а сейчас 88–89. Моя цель — сбросить ещё десять. И это не для какой-то роли, а исключительно для себя, для своего здоровья", — отметил Бурунов.
Ранее Лолита раскрыла секрет похудения, и он заключается в отказе всего от трёх продуктов. Артистка пояснила, что ни к каким операциям и волшебным пилюлям она не прибегала, а лишь немного себя ограничила.
Комментариев: 0