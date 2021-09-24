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Президент Татарстана Минниханов отказался от депутатского мандата

Любую дальнейшую работу Рустам Нургалиевич связывает только с республикой, отметили в пресс-службе.

24 сентября, 16:53
<p>Фото ©<a href="https://president.tatarstan.ru/index.htm/news/1774696.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://president.tatarstan.ru/pressa/photoreports/photoreport/7634639.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Татарстана</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Татарстана

Глава Республики Татарастан Рустам Минниханов принял решение отказаться от мандата депутата Государственной думы РФ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

"В любом случае дальнейшую работу президент связывает только с республикой. А для реализации ряда федеральных программ, направленных на повышение качества жизни жителей республики, на территории Татарстана будет работать команда депутатов, которые были в списке вместе с Рустамом Нургалиевичем", — приводит "Интерфакс" слова собеседницы.

Ранее Центризбирком РФ распределил мандаты по результатам выборов в Государственную думу. Большинство кресел досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий места в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.

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Лайф также писал, что от места в Госдуме отказался губернатор Кировской области Игорь Васильев в пользу Марии Бутиной. Журналистка быстро нашла общий язык с жителями региона и проделала большую серьёзную работу, отметил Васильев.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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