Президент Татарстана Минниханов отказался от депутатского мандата
Любую дальнейшую работу Рустам Нургалиевич связывает только с республикой, отметили в пресс-службе.
Глава Республики Татарастан Рустам Минниханов принял решение отказаться от мандата депутата Государственной думы РФ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.
"В любом случае дальнейшую работу президент связывает только с республикой. А для реализации ряда федеральных программ, направленных на повышение качества жизни жителей республики, на территории Татарстана будет работать команда депутатов, которые были в списке вместе с Рустамом Нургалиевичем", — приводит "Интерфакс" слова собеседницы.
Ранее Центризбирком РФ распределил мандаты по результатам выборов в Государственную думу. Большинство кресел досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий места в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.
Лайф также писал, что от места в Госдуме отказался губернатор Кировской области Игорь Васильев в пользу Марии Бутиной. Журналистка быстро нашла общий язык с жителями региона и проделала большую серьёзную работу, отметил Васильев.