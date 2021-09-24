Президент Татарстана Минниханов отказался от депутатского мандата

Любую дальнейшую работу Рустам Нургалиевич связывает только с республикой, отметили в пресс-службе.

Глава Республики Татарастан Рустам Минниханов принял решение отказаться от мандата депутата Государственной думы РФ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

"В любом случае дальнейшую работу президент связывает только с республикой. А для реализации ряда федеральных программ, направленных на повышение качества жизни жителей республики, на территории Татарстана будет работать команда депутатов, которые были в списке вместе с Рустамом Нургалиевичем", — приводит "Интерфакс" слова собеседницы.

Ранее Центризбирком РФ распределил мандаты по результатам выборов в Государственную думу. Большинство кресел досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий места в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.