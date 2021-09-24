Талибы планируют вернуть практику отсечения рук и смертные казни

Радикальное движение "Талибан"* намерено возродить в Афганистане практику отрубания конечностей и смертные казни, применявшиеся в их первый период правления. Об этом сообщил глава комиссии по исполнению наказаний мулла Нуруддин Тураби.

"Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана", — приводит его слова агентство Associated Press.

Практика отсечения конечностей за нарушение порядков была установлена в 1996 году — с приходом талибов к власти. Тураби заметил, что отрубание рук необходимо для "обеспечения безопасности" и имеет "сдерживающий эффект". При этом нынешнее правительство пока не определилось с возвращением проведения наказания на публике и примет решение позднее.

Тураби напомнил, что талибов критиковали за наказания на стадионах, хотя они "ничего никогда не говорили о чужих законах и мерах наказания".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.