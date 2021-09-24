В Подмосковье грибник остался без ноги после встречи с медведем. Видео © Телеграм-канал "МК"

Жителям Можайского городского округа стало не по себе после случая нападения медведя на грибника. Как пишет МК, в местных пабликах люди активно обсуждают происшествие, имевшее место на днях в районе 127-го километра Минского шоссе.

По словам комментаторов, житель одного из окрестных посёлков, отправившись на тихую охоту, случайно наткнулся на косолапого. Мужчине чудом удалось выбежать на дорогу, но зверь "хватанул его" за ногу. В итоге грибник остался жив, но конечность медики сохранить не смогли.

Некоторые комментаторы считают, что это могла быть медведица, которую ранее сняли на видео на 125-м километре автомобилисты. Тогда очевидцы сообщили, что она была с медвежатами. Не исключено, что хищница напала на мужчину, защищая потомство. В любом случае пользователи Сети сошлись на том, что сейчас явно лучше не выходить на тихую охоту.