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В Подмосковье грибник остался без ноги после встречи с медведем

Мужчина чудом выжил, сумев добраться до дороги. Местные отмечают, что не раз видели хищников в окрестностях, поэтому советуют всем отложить тихую охоту.

24 сентября, 17:19

В Подмосковье грибник остался без ноги после встречи с медведем. Видео © Телеграм-канал "МК"

Жителям Можайского городского округа стало не по себе после случая нападения медведя на грибника. Как пишет МК, в местных пабликах люди активно обсуждают происшествие, имевшее место на днях в районе 127-го километра Минского шоссе.

По словам комментаторов, житель одного из окрестных посёлков, отправившись на тихую охоту, случайно наткнулся на косолапого. Мужчине чудом удалось выбежать на дорогу, но зверь "хватанул его" за ногу. В итоге грибник остался жив, но конечность медики сохранить не смогли.

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Некоторые комментаторы считают, что это могла быть медведица, которую ранее сняли на видео на 125-м километре автомобилисты. Тогда очевидцы сообщили, что она была с медвежатами. Не исключено, что хищница напала на мужчину, защищая потомство. В любом случае пользователи Сети сошлись на том, что сейчас явно лучше не выходить на тихую охоту.

Ранее Лайф сообщал, что в Сочи медведь набросился на туристов, когда те спали в палатке. Участники лагеря не растерялись и издали такой ультразвук, что косолапый от испуга дал дёру. После этого люди не стали рисковать и разместились в вагончике.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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