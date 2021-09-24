Ретейлеры раскрыли, как за год вырос спрос на новинки от Apple

Ретейлеры оценили спрос на новые модели смартфонов от Apple — iPhone 13. Проанализировав количество предварительных заказов на устройства, эксперты пришли к выводу, что на сегодняшний день спрос почти в два раза выше, чем в предыдущий год. Причём в России ещё недоступна модель с максимальным объёмом памяти.

Как пишет РБК, в МТС заявили о 40-процентном росте, в то же время "Связной" зафиксировал рост спроса в полтора раза, магазины re:Store — в два с половиной раза, "Ситилинк" — в три раза. Значительный спрос на iPhone 13 отметили и представители Wildberries. По их словам, пользователи онлайн-платформы оформили в несколько раз больше заказов по сравнению с 2020 годом, когда вышел iPhone 12.

Продажники также подчеркнули, что 85% всех предзаказанных смартфонов приходится на города-миллионники. Так, чаще всего гаджеты приобретали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.