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Ретейлеры раскрыли, как за год вырос спрос на новинки от Apple

85% всех предзаказанных смартфонов приходится на города-миллионники. Так, чаще всего гаджеты приобретали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

24 сентября, 17:40
<p>Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EvGOlAkLSLw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apple</a></p>

Фото © Apple

Ретейлеры оценили спрос на новые модели смартфонов от Apple — iPhone 13. Проанализировав количество предварительных заказов на устройства, эксперты пришли к выводу, что на сегодняшний день спрос почти в два раза выше, чем в предыдущий год. Причём в России ещё недоступна модель с максимальным объёмом памяти.

Как пишет РБК, в МТС заявили о 40-процентном росте, в то же время "Связной" зафиксировал рост спроса в полтора раза, магазины re:Store — в два с половиной раза, "Ситилинк" — в три раза. Значительный спрос на iPhone 13 отметили и представители Wildberries. По их словам, пользователи онлайн-платформы оформили в несколько раз больше заказов по сравнению с 2020 годом, когда вышел iPhone 12.

Начались продажи iPhone 13, но там ничего нового: Пять причин, почему не стоит покупать новый айфон

Начались продажи iPhone 13, но там ничего нового: Пять причин, почему не стоит покупать новый айфон

Продажники также подчеркнули, что 85% всех предзаказанных смартфонов приходится на города-миллионники. Так, чаще всего гаджеты приобретали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Ранее Лайф сообщал, что россиянам предлагали даже отсидеть очередь за iPhone 13 в мягком кресле. Автор объявления утверждал, что лично будет двигать покупателя по мере приближения к покупке желаемой "яблочной" новинки. Стоимость такой услуги оценивалась в 13 тысяч рублей, что символично.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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