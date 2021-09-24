Малибу и Барецкий, которому угрожает мафия, раскрыли подробности конфликта с соседями

Конфликт Стаса Барецкого с соседом блогерши Олеси Малибу. Видео © Instagram / monashkao

Шоумен Стас Барецкий не бил соседа экс-участницы "Дома-2" Олеси Малибу, а лишь оттолкнул его, чтобы мужчина соблюдал социальную дистанцию в связи с коронавирусом. Об этом Лайфу рассказала сама Олеся.

"Стас его, конечно же, не бил, это понятно. Потому что он его просто оттолкнул, чтоб тот социальную дистанцию держал по коронавирусу. Потому что он такой трус на самом деле и может только с женщинами выяснять отношения. Он меня пугал, матом меня посылал. Говорил: "Давай, приведи сюда своего мужика, я с ним поговорю". Ну так я и привела мужика, и он сразу начал вызывать полицию, как трус последний", — заметила Малибу.

Она также указала, что мужчина по имени Достон Адилов является обычным альфонсом и проживает у соседки Кристины лишь из-за денег. Барецкий же приехал к Малибу в квартиру на Нижегородскую улицу из-за того, что он её друг, который просто решил заступиться за блогершу.

Сам Барецкий заметил в беседе с Лайфом, что, по словам Малибу, в отношениях с соседями у неё творились "отмороженные вещи" и она "боится за свою жизнь".

"Я хотел поговорить с этим соседом один на один. Он меня испугался, стал от меня бегать, всё снимать на видео. Я дал ему так пару тумаков", — признался шоумен, уточнив, что если бы ударил соперника, его бы точно "откачивали".