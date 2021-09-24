Арестованная в Канаде финдиректор Huawei пойдёт на сделку с властями США

По данным издания, Мэн Ваньчжоу в суде признает вину в ряде правонарушений, но при этом американская прокуратура снимет с неё обвинения в мошенничестве. Ожидается, что это поможет задержанной наконец-то покинуть Канаду, где она находится под домашним арестом с конца 2018 года.

Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу властей Штатов. Женщину обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В декабре того же года её выпустили под залог в 7 миллионов долларов США, разрешив проживать в доме её супруга в Ванкувере. Согласно решению суда, китаянке нельзя было покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции Ваньчжоу разрешено было выезжать только в сопровождении охранника.