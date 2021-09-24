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Арестованная в Канаде финдиректор Huawei пойдёт на сделку с властями США

От Мэн Ваньчжоу американский Минюст потребовал признания отдельных нарушений в обмен на дальнейшее прекращение преследования. Ожидается, что это поможет ей наконец-то вернуться в Китай.

24 сентября, 18:08
<p>Мэн Ваньчжоу. Фото © <a href="https://www.huawei.com/nz/about-huawei/executives/board-of-directors/meng-wanzhou" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Huawei</a></p>

Мэн Ваньчжоу. Фото © Huawei

Власти США достигли консенсуса с финансовым директором компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по урегулированию предъявленных ей ранее обвинений. Как пишет газета The Wall Street Journal, китаянка пошла на сделку с американским Министерством юстиции.

По данным издания, Мэн Ваньчжоу в суде признает вину в ряде правонарушений, но при этом американская прокуратура снимет с неё обвинения в мошенничестве. Ожидается, что это поможет задержанной наконец-то покинуть Канаду, где она находится под домашним арестом с конца 2018 года.

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Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу властей Штатов. Женщину обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В декабре того же года её выпустили под залог в 7 миллионов долларов США, разрешив проживать в доме её супруга в Ванкувере. Согласно решению суда, китаянке нельзя было покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции Ваньчжоу разрешено было выезжать только в сопровождении охранника.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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