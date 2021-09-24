МИД РФ назвал возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что случай с российскими журналистами в Косове свидетельствует о неспособности обеспечить права СМИ властями этой территории. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряжённости в КиМ (Косово и Метохия. — Прим. Лайфа)", — указано в релизе.

Дипломат также отметила, что власти западных стран отчасти являются ответственными за "эти далёкие от демократических идеалов проявления". Кроме того, министерство рассчитывает на адекватную оценку произошедшему уполномоченных международных структур.

Напомним, сегодня представители Посольства РФ в Сербии сообщили, что косовские правоохранители не разрешили въехать на территорию сербского автономного края съёмочной группе российского телеканала. Дипломаты отметили, что российские журналисты задержаны не были, а в настоящее время группа в полном составе находится в Центральной Сербии.