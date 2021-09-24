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МИД РФ назвал возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косове

Внешнеполитическое ведомство рассчитывает на адекватную оценку произошедшему уполномоченных международных структур.

24 сентября, 18:40
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что случай с российскими журналистами в Косове свидетельствует о неспособности обеспечить права СМИ властями этой территории. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряжённости в КиМ (Косово и Метохия. — Прим. Лайфа)", — указано в релизе.

Дипломат также отметила, что власти западных стран отчасти являются ответственными за "эти далёкие от демократических идеалов проявления". Кроме того, министерство рассчитывает на адекватную оценку произошедшему уполномоченных международных структур.

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Напомним, сегодня представители Посольства РФ в Сербии сообщили, что косовские правоохранители не разрешили въехать на территорию сербского автономного края съёмочной группе российского телеканала. Дипломаты отметили, что российские журналисты задержаны не были, а в настоящее время группа в полном составе находится в Центральной Сербии.

Ранее Мария Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа из-за размещения беженцев. Она заметила, что лексика политиков стран изменилась с 2015 года, когда случилась трагическая история с сирийским мальчиком.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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