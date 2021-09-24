В ДТП погиб основоположник армейского боя Станислав Лаговский

На 70-м году жизни в ДТП погиб основоположник армейского боя, член наблюдательного совета Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Станислав Лаговский.

"24 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник Центрального спортивного клуба армии 1992–1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский", — сказано в сообщении клуба в "Фейсбуке".

Руководство, а также коллективы тренеров, спортсменов, ветеранов и сотрудников ЦСКА выразили соболезнования родным и близким погибшего. Подробности автоаварии не приводятся.

Станислав Лаговский родился 13 сентября 1952 года, он считается основоположником армейского рукопашного боя в Российской армии. Также он возглавлял кафедру физической подготовки и спорта РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова и был участником боевых действий в Афганистане.