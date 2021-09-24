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В ДТП погиб основоположник армейского боя Станислав Лаговский

Руководство, коллективы тренеров, спортсменов, ветеранов и сотрудников ЦСКА выразили соболезнования его родным и близким.

24 сентября, 18:52
<p>Станислав Лаговский. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/teamcska/posts/3147612178848478" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦСКА</a></p>

Станислав Лаговский. Фото © Facebook / ЦСКА

На 70-м году жизни в ДТП погиб основоположник армейского боя, член наблюдательного совета Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Станислав Лаговский.

"24 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник Центрального спортивного клуба армии 1992–1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский", — сказано в сообщении клуба в "Фейсбуке".

Руководство, а также коллективы тренеров, спортсменов, ветеранов и сотрудников ЦСКА выразили соболезнования родным и близким погибшего. Подробности автоаварии не приводятся.

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Станислав Лаговский родился 13 сентября 1952 года, он считается основоположником армейского рукопашного боя в Российской армии. Также он возглавлял кафедру физической подготовки и спорта РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова и был участником боевых действий в Афганистане.

Ранее Лайф сообщал о смерти старейшего профессора факультета психологии МГУ Зои Решетовой. Ей было 102 года, однако она вела консультационную работу до последних дней.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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