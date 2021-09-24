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Суд арестовал прыгнувших с московской высотки бейсджамперов

Двое участников несанкционированного шоу, приземлившиеся на трассу, проведут за решёткой 11 суток. Участь их "подельника" решится позднее.

24 сентября, 19:01
<p>Кадр из видео © <a href="https://t.me/shot_shot/30879" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадр из видео © SHOT

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на 11 суток промышленного альпиниста Льва Свитнева и бывшего десантника Дениса Дербенёва, устроивших "шоу" для жителей столицы и спрыгнувших с высотки на Ленинском проспекте.

"Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Свитнева Л.И. и Дербенёва Д.А. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса РФ об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного ареста сроком на 11 суток", — указала пресс-секретарь инстанции.

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По сообщению телеграм-канала SHOT, третий участник забавы с внезапным приземлением на трассу доставлен в полицейский отдел, с ним беседуют правоохранители.

Ранее Лайф сообщал, что прыгнувший с московской высотки бейсджампер сдал полиции своих "подельников". Тогда и выяснилось, что мужчины занимаются промышленным альпинизмом, а один из них служил в ВДВ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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