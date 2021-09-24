Суд арестовал прыгнувших с московской высотки бейсджамперов

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на 11 суток промышленного альпиниста Льва Свитнева и бывшего десантника Дениса Дербенёва, устроивших "шоу" для жителей столицы и спрыгнувших с высотки на Ленинском проспекте.

"Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Свитнева Л.И. и Дербенёва Д.А. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса РФ об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного ареста сроком на 11 суток", — указала пресс-секретарь инстанции.

По сообщению телеграм-канала SHOT, третий участник забавы с внезапным приземлением на трассу доставлен в полицейский отдел, с ним беседуют правоохранители.