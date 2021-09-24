В Венецианской комиссии запросили у Зеленского текст скандального закона об олигархах

Текст закона об олигархах, принятый Верховной радой Украины и вызвавший бурю протеста в политических кругах страны, запросил глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио. Он провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Глава Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", — отмечается в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Там добавили, что Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития на Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы. Президент заверил, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются чёткими и однозначными — "ни шагу назад в судебной реформе".

Кроме того, отдельное внимание собеседники уделили ходу формирования совета по этике, который проверяет кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия устранены.