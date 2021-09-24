НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Венецианской комиссии запросили у Зеленского текст скандального закона об олигархах

Глава комиссии созвонился с лидером Украины. Они также обсудили формирование совета по этике, который проверяет кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

24 сентября, 20:19
<p>Джанни Букиккио. Фото © Офис президента Украины</p>

Джанни Букиккио. Фото © Офис президента Украины

Текст закона об олигархах, принятый Верховной радой Украины и вызвавший бурю протеста в политических кругах страны, запросил глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио. Он провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Глава Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", — отмечается в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Там добавили, что Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития на Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы. Президент заверил, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются чёткими и однозначными — "ни шагу назад в судебной реформе".

Кроме того, отдельное внимание собеседники уделили ходу формирования совета по этике, который проверяет кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия устранены.

На Украине запустили систему мониторинга олигархов

На Украине запустили систему мониторинга олигархов

Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла предложенный Зеленским закон об олигархах. Предполагается, что решать, кто является неприлично богатым, будет СНБО Незалежной. В стране появится реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Украинского не нашлось?: Зеленский на переговорах в ООН опозорился, усевшись под флагом Мальдив

сегодня в 14:12

Киев обвинил российских военных в провокациях во время учений Украины у Крыма

сегодня в 21:08

Китаец быстро выпил 1,5 литра колы и вскоре умер

сегодня в 21:18

Психиатр рассказал, может ли пермский стрелок вспомнить "забытое" им массовое убийство

сегодня в 21:38

Миллионер из Красной армии и "советский полковник Захарченко": Как два дезертира воровали вагонами под носом у Сталина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1