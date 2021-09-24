Капитан Кирк из сериала "Звёздный путь" по-настоящему отправится в космос
Но легендарный "Энтерпрайз" здесь ни при чём. Актёру выпал шанс занять место в корабле миллиардера Безоса.
Уильям Шетнер в роли капитана Кирка, кадр из сериала "Звёздный путь" © Paramount Pictures
Канадский актёр Уильям Шетнер, который исполнил роль капитана Кирка в культовом телесериале "Звёздный путь", отправится в космос по-настоящему — на корабле миллиардера Джеффа Безоса. Полёт на судне компании Blue Origin состоится в октябре.
Уильям Шетнер. Фото © Wikipedia
Как пишет портал TMZ, неясно, кто присоединится к Уильяму в полёте, но они станут одними из первых нескольких астронавтов-любителей в космосе. Если пуск состоится, 90-летний Шетнер станет самым пожилым землянином, который смог побывать в космосе.
Длительность полёта составит всего 15 минут. Пока не раскрывается, наденет ли Шетнер костюм капитана Кирка. Неизвестно также, пришлось ли актёру платить за место на корабле, а речь идёт о сумме 20 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин собирается пригласить Маска, Брэнсона и Безоса 5 октября на Байконур. На этот день запланирован запуск корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту.
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