Маск поделился прогнозом, когда в мире закончится дефицит полупроводников

Кризис полупроводников, охвативший мир, завершится в следующем году, это станет возможным благодаря появлению новых предприятий, производящих чипы. Такие прогнозы даёт глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу. Я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", — сказал Маск, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.

Миллиардер подчеркнул, что эти прогнозы не дают 100%-ную гарантию, что кризис завершится. Он акцентирует внимание на том, что это лишь его мнение.