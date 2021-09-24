Маск поделился прогнозом, когда в мире закончится дефицит полупроводников
Нехватка этого материала значительно сказалась на объёмах производства автомобилей и электроники, различной техники.
Фото © Instagram / elonmusk
Кризис полупроводников, охвативший мир, завершится в следующем году, это станет возможным благодаря появлению новых предприятий, производящих чипы. Такие прогнозы даёт глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск.
"Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу. Я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", — сказал Маск, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.
Миллиардер подчеркнул, что эти прогнозы не дают 100%-ную гарантию, что кризис завершится. Он акцентирует внимание на том, что это лишь его мнение.
Ранее эксперты предупредили о грядущем масштабном дефиците автомобилей. Когда автопром начал восстанавливаться после пандемии, обнаружилось, что его не могут обеспечить достаточным количеством чипов.
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