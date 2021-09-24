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Маск поделился прогнозом, когда в мире закончится дефицит полупроводников

Нехватка этого материала значительно сказалась на объёмах производства автомобилей и электроники, различной техники.

24 сентября, 19:33

Фото © Instagram / elonmusk

Кризис полупроводников, охвативший мир, завершится в следующем году, это станет возможным благодаря появлению новых предприятий, производящих чипы. Такие прогнозы даёт глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу. Я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", — сказал Маск, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.

Миллиардер подчеркнул, что эти прогнозы не дают 100%-ную гарантию, что кризис завершится. Он акцентирует внимание на том, что это лишь его мнение.

Илону Маску не хватает чипов. Миллиардер обратил внимание на кризис в отрасли

Илону Маску не хватает чипов. Миллиардер обратил внимание на кризис в отрасли

Ранее эксперты предупредили о грядущем масштабном дефиците автомобилей. Когда автопром начал восстанавливаться после пандемии, обнаружилось, что его не могут обеспечить достаточным количеством чипов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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