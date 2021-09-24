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Меркель аплодировали стоя на последнем митинге ХДС/ХСС

Лейтмотивом её выступления была фраза "Не всё равно, кто правит страной". Канцлер критиковала политических соперников.

24 сентября, 19:29
<p>Фото © ТАСС / Simone Kuhlmey / Pacific Press</p>

Фото © ТАСС / Simone Kuhlmey / Pacific Press

Канцлер Германии Ангела Меркель сорвала продолжительные овации на предвыборной встрече консервативного альянса ХДС/ХСС. Люди встали и долго аплодировали после её речи. А говорила политик о предстоящем голосовании, на котором впервые за много лет не будет её кандидатуры.

Люди могут отдать два голоса на выборах — за партию по спискам и кандидатуру по округу — за Христианско-демократический союз или Христианско-социальный союз, отмечала канцлер.

"Чтобы Германия осталась стабильной, чтобы ХДС/ХСС возглавили правительство, а Армин Лашет стал канцлером", — приводит РИА "Новости" её слова, за которыми последовали аплодисменты.

Также отмечается, что генеральный секретарь ХДС назвал речь политика "невероятно сильной". Главной же идеей выступления Меркель послужила фраза "Не всё равно, кто правит страной".

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Напомним, спустя 16 лет в должности канцлера Германии Ангела Меркель скоро выйдет на пенсию. Уже 26 сентября без её кандидатуры пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство во главе с новым канцлером. А чем Меркель займётся после ухода с поста, она рассказала во время прощального тура по своему избирательному округу. Политик посетовала, что ей не хватает Балтийского моря, однако из столицы она переезжать не собирается.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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