Меркель аплодировали стоя на последнем митинге ХДС/ХСС

Канцлер Германии Ангела Меркель сорвала продолжительные овации на предвыборной встрече консервативного альянса ХДС/ХСС. Люди встали и долго аплодировали после её речи. А говорила политик о предстоящем голосовании, на котором впервые за много лет не будет её кандидатуры.

Люди могут отдать два голоса на выборах — за партию по спискам и кандидатуру по округу — за Христианско-демократический союз или Христианско-социальный союз, отмечала канцлер.

"Чтобы Германия осталась стабильной, чтобы ХДС/ХСС возглавили правительство, а Армин Лашет стал канцлером", — приводит РИА "Новости" её слова, за которыми последовали аплодисменты.

Также отмечается, что генеральный секретарь ХДС назвал речь политика "невероятно сильной". Главной же идеей выступления Меркель послужила фраза "Не всё равно, кто правит страной".