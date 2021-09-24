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Попугаи совершили покушение на Меркель, пока она их кормила в зоопарке, и её реакция бесподобна

Кадры "жестокого нападения" пернатой банды тут же стали вирусными.

24 сентября, 12:40

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Georg Wendt

На днях Ангела Меркель посетила Марловский птичий парк в ходе "прощального" тура по земле Мекленбург – Передняя Померания. На опубликованных фотографиях видно, как действующего канцлера Германии буквально облепила стая радужных лорикетов. Дело в том, что Меркель держала в руках любимое лакомство местных попугаев — смесь цветочной пыльцы, фруктового сахара и воды.

Судя по реакции политика, такого ажиотажа она не ожидала. Благо это успели запечатлеть на фото

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Georg Wendt

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Georg Wendt

Но этим нападение попугаев не закончилось. По информации медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, один из лорикетов сел канцлеру на голову и клюнул её

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Georg Wendt

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Georg Wendt

После такого "покушения" Меркель уже побаивалась подходить к 60-сантиметровому ручному филину. "Нет-нет. Я и с попугаями неплохо справилась", — пошутила канцлер. Лорикеты не единственные птицы, с которыми успела поиграть Меркель. На одном из снимков она позирует с выставленными руками, на которых сидят несколько волнистых попугайчиков и пара корелл.

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Georg Wendt

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Georg Wendt

Напомним, последние годы Ангела Меркель не раз заявляла о том, что готовится к уходу с поста канцлера Германии. Всё так: спустя 16 лет в должности политик скоро выйдет на пенсию. Уже 26 сентября без её кандидатуры пройдут выборы в бундестаг, по итогам которого сформируют новое правительство во главе с новым канцлером.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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