Миллиардер бросил жену спустя 20 лет брака, и причиной стала блогерша, которая годится ему в дочери

Несколько дней назад СМИ стало известно о разводе 65-летнего Полсона с его женой Дженни. Эксперты пророчат бизнесмену разоряющий раздел его состояния, которое оценивается в 4,8 млрд долларов. Но, судя по всему, мужчину это волнует не сильно — прямо во время бракоразводного процесса папарацци узнали, что без пяти минут холостяк уже встречается с новой девушкой. Мало того, журналисты подозревают, что именно интрижка стала причиной распада семьи.

По информации News.com, избранницей миллиардера стала модель, диетолог и блогер Алина де Алмейда. Якобы влюблённые познакомились этим летом и уже съехались. Живёт парочка в небоскрёбе Олимпик-тауэр в Нью-Йорке.

У Джона действительно есть новая, гораздо более молодая девушка. И, хотя это ещё только начало, отношения процветают. Они очень счастливы

Алина — профессиональный диетолог и консультант по снижению веса. Согласно информации на сайте её компании Effective Lifestyle, родом брюнетка из Монклера, штат Нью-Джерси. Девушка проходила интернатуру в пресвитерианской больнице Колумбии и Корнелла, штат Нью-Йорк, где также изучала клиническую диетологию.

Доподлинно неизвестно, где Джон познакомился с Алиной, но источники утверждают, что этим летом их много раз замечали вместе в Хэмптоне, когда они вместе обедали.