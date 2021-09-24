Миллиардер бросил жену спустя 20 лет брака, и причиной стала блогерша, которая годится ему в дочери
Спустя два десятилетия в браке американский миллиардер Джон Полсон разводится со своей женой Дженни. И хоть официальных данных пока нет, журналистам удалось выяснить, что стало причиной разлада.
Фото © Twitter / HiNagendraBandi, Instagram / effectivelifestyle
Несколько дней назад СМИ стало известно о разводе 65-летнего Полсона с его женой Дженни. Эксперты пророчат бизнесмену разоряющий раздел его состояния, которое оценивается в 4,8 млрд долларов. Но, судя по всему, мужчину это волнует не сильно — прямо во время бракоразводного процесса папарацци узнали, что без пяти минут холостяк уже встречается с новой девушкой. Мало того, журналисты подозревают, что именно интрижка стала причиной распада семьи.
Фото © Twitter / HiNagendraBandi
По информации News.com, избранницей миллиардера стала модель, диетолог и блогер Алина де Алмейда. Якобы влюблённые познакомились этим летом и уже съехались. Живёт парочка в небоскрёбе Олимпик-тауэр в Нью-Йорке.
У Джона действительно есть новая, гораздо более молодая девушка. И, хотя это ещё только начало, отношения процветают. Они очень счастливы
Алина — профессиональный диетолог и консультант по снижению веса. Согласно информации на сайте её компании Effective Lifestyle, родом брюнетка из Монклера, штат Нью-Джерси. Девушка проходила интернатуру в пресвитерианской больнице Колумбии и Корнелла, штат Нью-Йорк, где также изучала клиническую диетологию.
Доподлинно неизвестно, где Джон познакомился с Алиной, но источники утверждают, что этим летом их много раз замечали вместе в Хэмптоне, когда они вместе обедали.
Фото © Instagram / effectivelifestyle
Напомним, Джон Полсон сколотил своё состояние в конце нулевых, делая ставки против рынка жилья США прямо перед кризисом 2008-го. С супругой Дженни он познакомился за несколько лет до этого — в двухтысячном году. Полсон нанял её на должность своей ассистентки, но уже скоро влюбился без памяти: "Дженни не пила, не курила и не гуляла поздно ночью, для меня она была глотком свежего воздуха", — признавался тогда миллиардер, пишет Bloomberg.
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