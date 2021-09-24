Водонаева устроила съёмки с конём, раздевшись по пояс, но фанаты назвали эти фото позором

Алёна Водонаева устроила фотосессию на природе, а напарником на живописных съёмках стал красавец с шелковистой гривой — конь Титан породы тинкер. При этом в какой-то момент 39-летняя экс-звезда "Дома-2" решила избавиться от одежды и предстала перед фотографом во всей красе.

Фото © Instagram / alenavodonaeva / nataliagribova (Natalia Gribova)

Алёна позировала, расположившись на спине у Титана и смело показывая в камеру обнажённый бюст. Провокационный образ дополняли струящиеся по спине локоны, длинные острые ногти и густо подведённые глаза.

Фото © Instagram / alenavodonaeva / nataliagribova (Natalia Gribova)

При этом поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни писали, что Алёна выглядит великолепно и съёмка получилась очень эффектной, а другие стыдили ведущую за излишнюю откровенность, в которой не увидели эстетики.

Алёна супер, но это ты уже слишком смело .... meggi22222

Это какой-то позор andrew.melnikk

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Алёна, вы шикарная женщина ua_bball_girl

Алёна, как всегда, — огонь! В любой одежде и без неё ❤️😍 liludba

Я так поняла, пост называется: "Опять надеть нечего" karaulova.j