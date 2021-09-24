Водонаева устроила съёмки с конём, раздевшись по пояс, но фанаты назвали эти фото позором
Журналистка показала, что находится в отличной форме, но вызвала не только восторг.
Алёна Водонаева устроила фотосессию на природе, а напарником на живописных съёмках стал красавец с шелковистой гривой — конь Титан породы тинкер. При этом в какой-то момент 39-летняя экс-звезда "Дома-2" решила избавиться от одежды и предстала перед фотографом во всей красе.
Алёна позировала, расположившись на спине у Титана и смело показывая в камеру обнажённый бюст. Провокационный образ дополняли струящиеся по спине локоны, длинные острые ногти и густо подведённые глаза.
При этом поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни писали, что Алёна выглядит великолепно и съёмка получилась очень эффектной, а другие стыдили ведущую за излишнюю откровенность, в которой не увидели эстетики.
Алёна супер, но это ты уже слишком смело ....
Это какой-то позор
Фото © Instagram / alenavodonaeva
Алёна, вы шикарная женщина
Алёна, как всегда, — огонь! В любой одежде и без неё ❤️😍
Я так поняла, пост называется: "Опять надеть нечего"
На днях Алёна Водонаева посетила премию Glamour Best Of Beauty, отметив, что "ей, как владелице салона красоты, полезно было побывать там с профессиональной позиции". Недавно звезда поделилась эмоциями насчёт нового салона: "Даже ещё всего лишь год назад я не могла себе представить, что моё имя будет красоваться большими яркими буквами в моём любимом районе Москвы".
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