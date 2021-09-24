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Водонаева устроила съёмки с конём, раздевшись по пояс, но фанаты назвали эти фото позором

Журналистка показала, что находится в отличной форме, но вызвала не только восторг.

24 сентября, 11:04

Фото © Instagram / alenavodonaeva / nataliagribova (Natalia Gribova)

Алёна Водонаева устроила фотосессию на природе, а напарником на живописных съёмках стал красавец с шелковистой гривой — конь Титан породы тинкер. При этом в какой-то момент 39-летняя экс-звезда "Дома-2" решила избавиться от одежды и предстала перед фотографом во всей красе.

Фото © Instagram / alenavodonaeva / nataliagribova (Natalia Gribova)

Фото © Instagram / alenavodonaeva / nataliagribova (Natalia Gribova)

Алёна позировала, расположившись на спине у Титана и смело показывая в камеру обнажённый бюст. Провокационный образ дополняли струящиеся по спине локоны, длинные острые ногти и густо подведённые глаза.

Фото © Instagram / alenavodonaeva / nataliagribova (Natalia Gribova)

Фото © Instagram / alenavodonaeva / nataliagribova (Natalia Gribova)

При этом поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни писали, что Алёна выглядит великолепно и съёмка получилась очень эффектной, а другие стыдили ведущую за излишнюю откровенность, в которой не увидели эстетики.

Алёна супер, но это ты уже слишком смело ....

meggi22222

Это какой-то позор

andrew.melnikk

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Алёна, вы шикарная женщина

ua_bball_girl

Алёна, как всегда, — огонь! В любой одежде и без неё ❤️😍

liludba

Я так поняла, пост называется: "Опять надеть нечего"

karaulova.j

На днях Алёна Водонаева посетила премию Glamour Best Of Beauty, отметив, что "ей, как владелице салона красоты, полезно было побывать там с профессиональной позиции". Недавно звезда поделилась эмоциями насчёт нового салона: "Даже ещё всего лишь год назад я не могла себе представить, что моё имя будет красоваться большими яркими буквами в моём любимом районе Москвы".

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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